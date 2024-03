Brak planów na weekend? Mocna dawka rocka i warkot potężnych silników

Wszystkim, którzy odczuwają uciążliwy brak dopaminy polecamy warszawski koncert szwedzkiego trio Normandie. Muzycy odwiedzą stolicę już w piątek 22 marca i zagrają w klubie Proxima. Koncert to część trasy promującej ich najnowszy pełnowymiarowy album zatytułowany – a jakże – „Dopamine”.

Wydana w lutym 2024 roku płyta to zbiór jedenastu kompozycji, które łącznie trwają zaledwie 36 minut. Nie znaczy to jednak, że album pozostawia energetyczny niedosyt. Szwedzi słyną z melodyjnych, dynamicznych kompozycji, w których wokalista Philip Strand przeplata łagodne brzmienia z niemiłosiernym zdzieraniem gardła. Wszystko to opakowane w przesterowaną gitarę i dudniące bębny tworzy idealny przepis na udane pogo.

Najnowszy materiał zespołu to odpowiedź na rządzące współczesnością przebodźcowanie i jego negatywne skutki dla ludzi. Piosenki traktują o codzienności wypełnionej toksycznymi emocjami i o błędnym kole agresji i przemocy.

Dr Misio martwi się o Polskę

Dr Misio, czyli rockowe oblicze Arkadiusza Jakubika, zmaga się z nieuleczalną chorobą, która spędza sen z powiek i nie pozwala nawet na chwilę wytchnienia. Najnowszy album zespołu znakomitego aktora zatytułowany „Chory na Polskę” ukazał się w listopadzie 2024 roku. Płyta choć gorzka w treści, to dająca jednak sporo nadziei na lepszą przyszłość. W najbliższy weekend będzie można jej posłuchać na żywo w warszawskiej Proximie i Łódzkim klubie Scenografia, gdzie zespół zagra kolejno w sobotę 23 i niedzielę 24 marca.

Jakubik zdaje sobie sprawę, że nie każdy zgadza się z jego wizją Polski i patriotyzmu, ale jak podkreślał w rozmowie z „Wprost”, nie chce nikomu narzucać swoich poglądów.

– Mój sąsiad może mieć inne wyobrażenie patriotyzmu. Może mieć złe o mnie mniemanie, twierdząc, że dla niego Polska i patriotyzm znaczą coś zupełnie innego. Ma takie prawo, ale jest we mnie niezgoda na to, żeby on przychodził do mnie i uczył mnie tego swojego patriotyzmu. Podobnie zresztą ja nie będę przychodził do niego i mówił mu, jak ma wyglądać Polska, w co on ma wierzyć i jaką religię wyznawać – mówił aktor i muzyk.

Artysta zaznacza jednak, że „Chory na Polskę” nie jest płytą w całości poświęconą rozliczaniu się z ojczyzną. Jakubik w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że nie chce, stworzyć albumu konceptualnego i wrócił do swoich ulubionych tematów. – Wróciłem do klasycznej psychoanalitycznej kozetki Dr Misio i zająłem się tematami, w których czuję się mocny: uciekający czas, samotność, miłość i śmierć. Uruchomiło to wspomnienia z ostatnich paru lat i rozliczyłem się z paru prywatnych i trudnych momentów w życiu – wyznał lider zespołu Dr Misio.

Potwory odwiedzą Łódź

A może potworny zastrzyk adrenaliny? W Najbliższy weekend Łodzią rządzić będą potężne Monster Trucki. Samochody na ogromnych kołach dostarczą rozrywki fanom widowiska zgromadzonym w łódzkiej Atlas Arenie podczas Hot Wheels Monster Trucks Live Glow Party.

Poza pokazem maszyn z piekła rodem, organizatorzy zaplanowali wielką imprezę taneczną i pokaz świateł. W planach są również widowiskowe ewolucje motocyklistów. Podczas wydarzenia będzie można spotkać się z kierowcami ryczących Monster Trucków, zdobyć unikalne gadżety kultowej marki Hot Wheels, a także z bliska przyjrzeć się bohaterom całego zajścia, czyli monstrualnym smokom na czterech kołach.

Fani ekstremalnej motoryzacji będą mieli aż trzy okazje do bliskiego spotkania z gigantycznymi pojazdami, bo Monster Trucki będą okupować łódzką Atlas Arenę od piątku od 22 do niedzieli 24 marca.

Bilety na wszystkie koncerty oraz na widowisko Hot Wheels Monster Trucks Live Glow Party do nabycia na stronach LIVE Nation.