Lulla la Polaca: Jestem psychofanem Trzaskowskiego. Chwyciłbym go i przejechał z nim pod tęczową flagą

Andrzej Szwan, lub Lulla la Polaca, najstarsza polska drag queen, występuje w qeerowych klubach, teledyskach Ralpha Kaminskiego oraz Miuosha, reklamach znanych marek i na deskach Teatru Powszechnego w Warszawie. W 2022 roku Bogna Kowalczyk zrealizowała film dokumentalny o Lulli zatytułowany „Boylesque”. Za kilka dni premierę będzie miała ksiażka „Lulla la Polaca. Żyć to ja potrafię”, czyli zapis rozmowy Wiktora Krajewskiego z artystą.

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Mam wrażenie, że w Polsce trwa dragowa rewolucja.

Lulla la Polaca: (…) Dla mnie to jest jakiś wulkan, który wystrzelił i świetnie, że się z niego ta lawa, w dobrym słowa znaczeniu, wylewa. Drag wypływają z niej jako nowe osoby, nowe postaci i coraz jest ich więcej, coraz lepiej są przygotowane i coraz bardziej tęczowe, i coraz bardziej kolorowe, i coraz bardziej profesjonalne, co jest szalenie ważne.

Mieliśmy serial „Królowa” z fantastyczną rolą Andrzeja Seweryna, mamy dzisiaj w TVN show „Drag Me Out”. Sam stałeś się bohaterem masowej wyobraźni, byłeś bohaterem filmu dokumentalnego, powstała o tobie książka, funkcjonujesz w mediach, występujesz w teledyskach. Jak się z tym czujesz?

Czuję się pewnie. W moim otoczeniu, to co powiedziałem, wylało się z tego wulkanu wiele postaci dragu i mogę liczyć, że w każdym momencie (…) będę miał poważne i fajne wsparcie, bo one (inne artystki – red.) zawsze będą przy mnie, tak mi się wydaje, a mam do tej pory tego rodzaju doświadczenia. Jeżeli zapraszają mnie na swoje programy czy występy, to zawsze mówią „Lulla, liczymy, że będziesz nam coś ciekawego mógł dorzucić do tego, o czym my jeszcze nie wiemy”.

Przede wszystkim interesuje je okres poprzedni, siermiężny, szarego PRL-u, bo ich wtedy nie było, niektóre dopiero się rodziły, a może jeszcze nie myślano o tym, że będą, a ciekawe są tego, jak się wtedy życie tęczowych ludzi toczyło.

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.



Podcast został zrealizowany we współpracy ze Studiem Plac.