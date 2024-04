Niezwykła akcja charytatywna w Żegocinie. Zobacz, kto wystąpi podczas akcji „Gramy dla 5”

Akcja charytatywna „Gramy dla” zainicjowana spontanicznie w roku 2019, na dobre wpisała się w kalendarz Żegociny i śmiało można stwierdzić, że jest to jedno z największych tego typu wydarzeń w okolicy. W czterech dotychczasowych edycjach udało się zebrać ponad 650 tys. zł i pomóc w rehabilitacji, zakupie sprzętu usprawniającego codzienne funkcjonowanie i sfinansować kosztowne zabiegi kilku osobom.

5 edycja akcji "Gramy dla"

Wybór daty akcji nie jest przypadkowy. Piąta rocznica akcji Gramy dla odbędzie się 5 maja, a na jubileuszu zagrają aż dla 5 potrzebujących osób. Pierwszy bohater ma na imię Franio. Ten 5 latek, mieszkaniec Rozdziela cierpi na mózgowe porażenie dziecięce.

Drugi bohater to Marcin, który ma 29 lat i pochodzi z Łąkty Górnej. Od prawie trzech dekad próbuje pokonać trudną w leczeniu epilepsje, dodatkowo zmaga się z porażeniem mózgowym. Pomoc kierowana jest również dla 17 letniej Magdy z Rozdziela. Magda również walczy z epilepsja lekooporną, bezdechem, wadą serca i ogólna wadą rozwojową.

Franio z Bytomska to 4 letni chłopczyk, który potrzebuje wsparcia w rehabilitacji, która poprawi jakość życia i pomoże przystosować się do życia w społeczeństwie. Piotr Wolak najstarszy bohater akcji gramy dla 5. Pochodzi z Rozdziela, Cierpi na dystrofię mięśniową. To pierwszy uczestnik akcji gramy dla. Dzięki tej akcji udało się Piotrkowi wyjechać, aż trzy razy na przeszczep komórek macierzystych.

Więcej informacji o tych 5 bohaterach w materiale:

Moc atrakcji w Żegocinie. Gwiazdą – Łydka Grubasa

Organizatorzy – Stowarzyszenie Żegocina Odnowa zadbało o szereg atrakcji. Tak jak w latach poprzednich impreza będzie podzielona na dwie części. Dla fanów motoryzacji i miłośników mocnych wrażeń będzie możliwość przejazdu na prawym fotelu z najlepszymi kierowcami rajdowymi – na zupełnie nowym zamkniętym odcinku specjalnym. Odbędą pokazy driftu samochodowego, będzie można przejechać się na quadzie i buggy po specjalnie na tą okazję przygotowanej trasie oraz – tu kolejna niespodzianka – przez cały dzień nad Żegociną będzie można polatać samolotem! Druga część to występy sceniczne – tutaj Organizatorzy nie odkryli jeszcze wszystkich kart – ale jak zapowiadają – będzie grubo. Poznaliśmy już pierwszą Gwiazdę – to popularny zespół rockowy – Łydka Grubasa.

Ponadto będzie można wziąć udział w loterii fantowej z cennymi nagrodami oraz licytacjach wartościowych i oryginalnych przedmiotów i usług. Tradycyjnie można odwiedzić kiermasz książek, stoiska gastronomiczne, kiermasz ciast. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych i zapraszają na animacje, dmuchańce, zabawy, szkolenia pierwszej pomocy prowadzone przez Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna i GOPR.

Więcej informacji o akcji można znaleźć na Facebooku – link TUTAJ

Organizatorzy zachęcają do wsparcia akcji i pomocy, poprzez udział w licytacjach: zobacz co można wylicytować.