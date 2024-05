Supermoc książek: kampania edukacyjna #TataTeżCzyta

Tegoroczne badania czytelnictwa wskazują, że przez ostatnie 12 miesięcy nastąpił jego znaczny wzrost – aż o 9 pp., po raz pierwszy od niespełna 10 lat. Wciąż jednak jeśli chodzi o sięganie po lekturę przeważają kobiety – 50% przy 36% mężczyzn. Bardzo podobnie przedstawia się też stosunek emocjonalny do czytania.

Co ciekawe w ubiegłym roku podwoił się odsetek mężczyzn korzystających z bibliotek – w grupie wiekowej osób potencjalnie wychowujących małe dzieci. Już w poprzedniej edycji kampanii #TataTeżCzyta organizatorzy podkreślali, że brak męskiego czytającego wzorca to jedna z przyczyn porzucania czytelniczych nawyków, które kojarzą się przede wszystkim z okresem edukacji. Ostatnie badania pokazują, że aktywne zaangażowanie mężczyzn w socjalizację czytelniczą w środowisku rodzinnym sprzyja wyrobieniu i utrwaleniu czytelniczych postaw, zwłaszcza wśród chłopców. Nawyki ukształtowane w dzieciństwie mają wpływ na zwyczaje czytelnicze w dorosłym życiu. Chłopcy czytają mniej, dlatego tym bardziej należy kłaść nacisk na tę kwestię!

„Ubiegłoroczna edycja kampanii #TataTeżCzyta oraz wyniki najnowszych badań potwierdzają potrzebę i słuszność kampanii pro-czytelniczych kierowanych do mężczyzn. Dlatego po raz kolejny podejmujemy to wyzwanie. Treści naszej broszury nie tracą na aktualności. Warto sprawdzić, jak łatwo jest zacząć czytać, a przede wszystkim – jak zacząć czytać z dzieckiem”. – mówi Maria Deskur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania, współautorka poradnika Supermoc Książek #TataTeżCzyta.

„Współpraca z tak wieloma wydawnictwami to wyjątkowe doświadczenie. Wszystkim nam bardzo zależy na włączającym zachęcaniu do czytania tych, którzy wciąż nie czują się jeszcze wystarczająco zaproszeni”. – zaznacza Monika-Wróbel Lutz, prezeska wydawnictwa Tatarak, inicjatorka projektu #TataTeżCzyta.

Tegoroczna kampania rozpocznie się 15 maja. Wtedy też zaplanowano oficjalną premierę spotu promującego akcję, z udziałem nowych ambasadorów. Działania w ramach akcji potrwają do 23 czerwca, kiedy obchodzony jest Dzień Ojca. Czas kampanii nie jest przypadkowy – w tym okresie przypadają także Dzień Mamy oraz Dzień Dziecka, którym często towarzyszą wydarzenia skierowane do najmłodszych, z udziałem rodziców i opiekunów, które mogą stać się doskonałą okazją do promocji czytania. Formuła kampanii, tak jak podczas pierwszej edycji, jest otwarta. Organizatorzy zapraszają do udziału, a także pobierania i wykorzystywania materiałów dostępnych na stronie.

„Rok temu miałem przyjemność podzielić się własnym doświadczeniem i pasją do czytania. Ważne, żeby motywować do tego dzieci, ale też siebie nawzajem”. – mówi Łukasz Dominiak, instagramer („Who’s your Daddy”), ambasador ubiegłorocznej edycji.

Akcji towarzyszy broszura Supermoc książek: #TataTeżCzyta edycja 2024. Jest bezpłatna, dostępna w wersji e-booka do pobrania na: www.TataTezCzyta.pl (już od 23 kwietnia), a także w wersji drukowanej (od 15 maja), w wybranych księgarniach, bibliotekach publicznych, przedszkolach, instytucjach kultury i firmach.

Czytanie jest dla mózgu tym, czym sport dla ciała. Dlatego powinno być promowane jako zdrowa forma spędzania czasu, atrakcyjna i uprawiana niezależnie od płci. Każdy regularnie czytający rodzic czy opiekun to fundament przyszłości dziecka. Czytanie rozwija, poszerza horyzonty, uwalnia potencjał – a tym samym, daje wolność!

Tato, Wujku, Bracie, Dziadku – pamiętajcie o tym!

„To dla mnie niezwykła radość, że po raz kolejny możemy jako firma być partnerem akcji Fundacji Powszechnego Czytania. Zaangażowanie w istotne społecznie projekty jest wpisane w DNA LoveBrands Group. Zajmując się zawodowo doradztwem komunikacyjnym doskonale wiemy, jak ważne jest czytanie. Słowa mają wielką moc, którą warto wykorzystywać w szczytnym celu, dlatego jak co roku, użyjemy ich do tego by jeszcze więcej osób usłyszało o tej niezwykłej akcji” – mówi prezes LoveBrands Group, Dorota Bieniek.

Kampanię dofinansowano z programu UE Kreatywna Europa oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Strona kampanii: www.TataTezCzyta.pl

