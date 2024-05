Noc Muzeów 2024. Sprawdź najlepsze atrakcje w pięciu największych miastach

Noc Muzeów to wydarzenie kulturalne organizowane w całej Europie, które odbędzie się 18 maja. Tysiace obiektów kulturalnych czekają na zwiedzających i zachęcają do odwiedzania swoich gmachów. W muzeach, centrach kultury, instytucjach publicznych będziemy mogli zajrzeć w każdy róg – i to zupełnie za darmo. Noc Muzeów 2024 to także mnogość atrakcji, warsztatów, imprez pokazowych czy lekcji plenerowych. Największe miasta zaplanowały różne wydarzenia zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszych.

Noc Muzeów 2024: jakie atrakcje?

W Nocy Muzeów wezmą udział placówki w całym kraju. W największych miastach Polski będzie można odwiedzić zamki, pałace, urzędy, muzea, placówki kulturalne, do których na co dzień należy wykupić bilety wstępu. 18 maja w Noc Muzeów wejście będzie za darmo.

Noc Muzeów 2024 w Warszawie

Podczas Nocy Muzeów w Warszawie możemy odwiedzić Muzeum Narodowe, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Galerię Zachęta, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich, Centrum Nauki Kopernik. Na zwiedzających będą czekały ekspozycje stałe i czasowe, lekcje plenerowe i pokazy. W CNK będzie można zobaczyć pokazy w słynnym planetarium. Oprócz tego w wielu miejscach stolicy odbędą się warsztaty (np. filmoznawcze dla dzieci), parady zabytkowych pojazdów komunikacji miejskiej.

Noc Muzeów 2024 w Krakowie

Kraków czeka na zwiedzających, otwierając na oścież drzwi do swoich największych zabytków wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zamek Królewski na Wawelu, Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Podziemia Rynku, Barbakan czy Muzeum Lotnictwa Polskiego to tylko niektóre z atrakcji, które warto zobaczyć w sobotę 18 maja. Trzeba też jednak przygotować się na długie kolejki, bo chętnych do zwiedzania na pewno będą tysiące.

Noc Muzeów 2024 w Trójmieście

Trójmiasto także przygotowało bogatą ofertę kulturalną na Noc Muzeów. Muzeum II Wojny Światowej i Europejskie Centrum Solidarności to dwie ważne instytucje, które trzeba odwiedzić podczas pobytu w Gdańsku. Na głodnych wiedzy czeka także Muzeum Bursztynu czy Muzeum Poczty Polskiej. Warto zobaczyć także Statek-muzeum "Dar Pomorza", Muzeum Miasta Gdyni czy Muzeum Sopotu.

Noc Muzeów 2024 w Poznaniu

Poznań także przygotował bogatą ofertę kulturalną z okazji Nocy Muzeów. Zobaczymy m.in. Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Pałac w Rogalinie, Muzeum Powstania Wielkopolskiego, Bibliotekę Raczyńskich. Na uwagę zasługuje Muzeum Historii Ubioru, Centrum Szyfrów Enigma czy Muzeum Broni Pancernej.

Noc Muzeów 2024 we Wrocławiu

We Wrocławiu 18 maja wejdziemy za darmo do Dolnośląskiego Centrum Filmowego, Galerii Sztuki Współczesnej, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum teatru czy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Mieszkańcy miasta i turyści mogą odwiedzić kilkadziesiąt placówek kulturalnych.

Czytaj też:

Tajemniczy obraz wystawiono na aukcji za jedyne 1,5 tys. euro. Okazało się, że to dzieło CaravaggiaCzytaj też:

Hanna Wróblewska nową ministrą kultury. Historyczka sztuki przejmuje resort po Sienkiewiczu