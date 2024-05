Noc Muzeów 2024. Warszawa uruchamia bezpłatną komunikację miejską

Noc Muzeów to bezprecedensowe wydarzenie kulturalne, które odbędzie się 18 maja w całym kraju. W Warszawie otwartych będzie 312 placówek i instytucji kulturalnych, a chętni będą mogli wsiąść do zabytkowych tramwajów, zobaczyć pokazy filmów animowanych w Filmotece Narodowej, wydrukować własną pocztówkę w centrum miasta i skorzystać z wielu atrakcji.

Po raz pierwszy w wydarzeniu uczestniczyć będą Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza, PGE Narodowy czy Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa w Warszawie. Chętni będą mogli odwiedzić także sztandarowe muzea w stolicy, m.in. Muzeum Narodowe, Centrum Nauki Kopernik czy Muzeum Powstania Warszawskiego. Przygotowane zostały warsztaty, lekcje plenerowe, pokazy, wystawy. Odważni będą mogli odwiedzić także... dom pogrzebowy.

Komunikacja miejska w Noc Muzeów 2024

18 maja w stolicy uruchomione zostaną bezpłatne linie autobusowe. Autobusy i tramwaje będą kursować wyznaczonymi trasami między instytucjami. Wydłużony zostanie także czas kursowania komunikacji miejskiej, która będzie jeździła aż do godz. 2:30 w nocy z 18 na 19 maja. Metro, tramwaje i autobusy będą jeździć ze zwiększoną częstotliwością niż zwykle.

Bezpłatne linie muzealne w Warszawie

W Noc Muzeów uruchomione zostaną bezpłatne linie muzealne: A, B, C, D, E, F, M, P, R. Linia A będzie obsługiwana wysokopodłogowymi autobusami historycznymi, a chętni dojadą nią z Emilii Plater na Narutowicza. Linia P będzie obsługiwana zabytkowym autobusem, a mieszkańcy będą mogli dojechać Metro Wilanowska do Kolejki Piaseczyńskiej. Linia R będzie obsługiwana pojazdami zabytkowymi i będzie kursowała trasą do Zajezdni „Stalowa” bez przystanków.

Metro w Noc Muzeów 2024 w Warszawie

18 maja metro będzie kursowało co 7,5 minut do godz. 1:00, a po godz. 1:00 co 15 minut. Kursowanie linii M1 i M2 będzie wydłużone do godz. 02:30.

Tramwaje w Noc Muzeów 2024 w Warszawie

W Noc Muzeów niektóre linie tramwajowe będą kursowały dłużej. Kursowanie linii tramwajowych 2, 4, 9, 11, 26 i 33 będzie wydłużone do ok. godz. 02:30 (ostatnie odjazdy z centrum ok. godz. 2:00). Tramwaje będą jeździły co około 10-15 minut.

