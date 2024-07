Mietek Szcześniak padł ofiarą złodziei. „Właściwie jestem trochę wdzięczny”

Lubię normalnie żyć. I z tego powodu byłem dwa razy okradziony. Nie mieszkałem za zasiekami, za jakimiś szlabanami, tylko normalnie. I to „normalnie” było wykorzystywane – wyznał w podcaście „Wprost Przeciwnie” Mietek Szcześniak. – To jest dojmujące. Ale zastanawiałem się, siedząc na tej kupie bałaganu, bo wszystko było z szuflad porozsypywane, na środku pokoju, żeby przejrzeć najszybciej jak to możliwe… Że właściwie jestem trochę wdzięczny też, bo to mi pokazuje, co jest co warte. Przypomniałem sobie taki tekst, żeby „nie lokować swojego serca i swoich skarbów w to, co się spali, co może się zatopić, co może pordzewieć, bo to nietrwałe” – podkreślał artysta.

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost": Zastanawiałam się, dlaczego w ostatnich latach w mediach było cię tak mało? Z czego to wynika? Mietek Szcześniak: Artysta zależy od zaproszeń. Między nami a publicznością jesteście wy, media. Jeżeli nas zapraszacie, to publiczność ma do nas dostęp. Jeśli nie, to nie ma. Chyba że tylko na koncertach, ale to się wiąże, bo to napędza. Prawda? Ale to dziennikarze cię nie zapraszali do rozmów, bo się obrazili, bo odmawiałeś? Wiem, że działają takie mechanizmy w tym świecie, że jeżeli ktoś odmówi kilka razy, to po prostu jest pomijany. Nie, myślę, że zajmują się bardziej topowymi artystami i może też jakoś czasy nie sprzyjały. A ty się czujesz artystą na bocznym torze? Nie. Na bocznym, co to znaczy? Że nie w mainstreamie. Powiedziałaś, że media zajmują się innymi artystami… To jest naturalne. Ja jestem długo już (na scenie – red.), w przyszłym roku będzie 40 lat od mojego debiutu, od którego liczę zaistnienie w państwa wyobraźni. To był 1985 rok, kiedy zaśpiewałem w Opolu „Przyszli o zmroku", kompozycję Krzesimira Dębskiego do słów Jacka Cygana. Śpiewam tę piosenkę do dziś. Niestety ciągle aktualna.