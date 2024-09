Odkryj fascynującą biografię legendarnego inwestora. Zamów książkę z pakietem korzyści

Do przedsprzedaży trafiła biografia legendarnego inwestora Warrena Buffetta – „The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life”, autorstwa jego bliskiej współpracowniczki Alice Schroeder. Książka jest uznawana za najdokładniejszą biografię Warrena Buffetta, jaką do tej pory wydano. Znalazły się tam sekrety jednego z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi na świecie.

Schroeder zebrała opinie, historie i wspomnienia od bliskich legendarnego inwestora, a umiejętne połączenie tych elementów stworzyło wyśmienitą publikację i niepowtarzalny portret jednego z najbardziej podziwianych inwestorów na świecie. „The Snowball” to nie tylko biografia, ale także głęboka analiza strategii inwestycyjnych Buffetta, jego podejścia do zarządzania oraz unikalnego spojrzenia na świat biznesu.

Kim jest Warren Buffett?

Warren Buffett to jeden z najbogatszych ludzi świata, znany z niezwykłej skuteczności w inwestowaniu i prostego podejścia do pomnażania pieniędzy. Legendarny inwestor do tej pory nie dzielił się szczegółami ze swojego życia. Jednak, zamiast brylować na Wall Street, wybrał spokojne życie w Omaha, skąd ze skromnej siedziby swojej firmy Berkshire Hathaway zarządza miliardami dolarów, pomnażając je średnio o 20 proc. rocznie od 60 lat.

Warren Buffett to także człowiek, który przez całe życie udowadnia, że uczciwość i przejrzystość w biznesie się opłacają, zaś majątek nie musi przewracać w głowie. Prywatnie to ojciec trójki dzieci i człowiek, który od lat jeździ tym samym samochodem i mieszka w tym samym domu.

Kto stoi za książką „The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life”

Z kolei Alice Schroeder to ekspertka ze świata finansów, pełniąca funkcję m.in. dyrektora zarządzającego w Morgan Stanley. Po raz pierwszy spotkała Warrena Buffetta w 1998 roku. Trzy lata później sam Buffett zasugerował, by na dobre zajęła się pisaniem i dał jej bezprecedensowy dostęp do niego samego i najbliższych osób z jego rodziny oraz pracy.