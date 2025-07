Polka była pierwszą kobietą-szpiegiem w brytyjskim wywiadzie. Uwielbiał ją Churchill

Krystyna Skarbek. Nazywana ulubionym szpiegiem Winstona Churchilla. Polka. Legenda wśród szpiegów. Pierwsza kobieta szpieg w historii brytyjskiego wywiadu. Stała się inspiracją dla Iana Fleminga, autora powieści o Jamesie Bondzie. Jej niezwykłą biografię wyreżyserował teraz James Marquand.

– Przeczytałam scenariusz i zachwyciłam się tą historią. Krystyna Skarbek jest absolutnie fascynująca. Bardzo mnie to poruszyło, bo to prawdziwa historia i nie mogłam uwierzyć, że nigdy wcześniej o niej nie słyszałam. Jak to w ogóle jest możliwe? Pytałam o nią kilka osób w Polsce i też jej historia nie jest powszechnie znana – podkreśla Morgane Polański, która wcieliła się w Krystynę Skarbek.

Gwiazdy światowego formatu

„Skarbek” to porywający thriller szpiegowski. Film pokazuje mroczny świat, w którym żyła tytułowa bohaterka. Jej pierwszą i ostatnią misję podczas II wojny światowej. W jego obsadzie znalazły się gwiazdy światowego formatu – poza wspomnianą już Morgane Polański – m.in. Malcolm McDowell, Steven Waddington, Frederick Schmidt oraz Ingvar Sigurðsson. Na wielkim ekranie zobaczymy też najbardziej utalentowanych i cenionych polskich aktorów, a wśród nich m.in. Agatę Kuleszę, Piotra Adamczyka, Piotra Trojana oraz Jacka Belera.

– Krystyna Skarbek miała niezwykłą odwagę i ogromną wytrwałość. Prawdziwą, żelazną siłę woli. Nie było dla niej rzeczy niemożliwych. W filmie gram szefa wywiadu. Nigdy wcześniej nie grałem szpiega i było to bardzo ciekawe wyzwanie, bo moja postać ma dwie twarze i okazuje się nie być lojalny wobec głównej bohaterki. Tak, niestety, rozgrywa się ludzi w tym biznesie – dodaje Malcolm McDowell, nominowany do Złotego Globu aktor znanych z takich hitów, jak „Mechaniczna pomarańcza”, „Artysta”, „Księga ocalenia czy „Gorący temat”.

Świetne przyjęcie jeszcze przed premierą

„Skarbek” to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tej jesieni. Film jeszcze przed oficjalną światową premierą spotyka się ze świetnym przyjęciem.

– Film „Skarbek” ma prawdziwą wartość edukacyjną i jest bardzo ważny dla stosunków brytyjsko-polskich, zwłaszcza w dzisiejszym niestabilnym środowisku globalnym. Przedstawienie heroicznych czynów Krystyny Skarbek w brytyjskim wywiadzie podkreśla głębokie, historyczne więzi między Wielką Brytanią a Polską, które często były kształtowane w ogniu konfliktów. Stanowi ono aktualne przypomnienie dla obywateli brytyjskich i polskich o trwałej sile ich partnerstwa oraz znaczeniu utrzymania tych więzi w świecie, w którym sojusze i wolność są zagrożone – przyznaje generał broni w st. spocz. sir Nicholas Borton, były głównodowodzący Wielonarodowego Korpusu Szybkiego Reagowania w NATO.

– Po wojnie osoby znające Krystynę Skarbek zawarły pakt milczenia, aby nie ujawniać jej tajemnic ani znajomości. Jej historia przez długi czas pozostawała owiana tajemnicą. Dopiero w ostatnich latach zaczęto o niej mówić, a w centrum Londynu odsłonięto nawet tablice pamiątkowe na cześć tej niezwykłej i intrygującej Polki. To najwyższy czas, by Krystyna Skarbek dołączyła do panteonu najważniejszych bohaterów drugiej wojny światowej, a ten film z pewnością się do tego przyczyni. Widzowie na całym świecie zainteresują się jej historią i będą chcieli dowiedzieć się więcej – czy Krystyna Skarbek naprawdę istniała? – dodaje George Byczynski, producent wykonawczy filmu i doradca polsko-brytyjskiej grupy parlamentarnej w Izbie Gmin.

Przedsięwzięcie polsko-brytyjskie

Thriller szpiegowski „Skarbek” do kin trafi 3 października 2025 r. Film wyprodukowali Robert Chadaj, Krystian Kozlowski i Matt Whyte jako wspólne przedsięwzięcie polsko-brytyjskie. Realizacja filmu została częściowo sfinansowana dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Dolnośląskiego Centrum Filmowego.

Film powstał w Rzeczypospolitej Polskiej przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (30 proc. cash rebate) i dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za jego dystrybucję w Polsce odpowiada Media Squad Distribution.

Czytaj też:

Severski dla „Wprost”: Oficerowie wywiadu nie kłamią. To politycy podejmują decyzjeCzytaj też:

Były szpieg o działaniach służb w kampanii: To nie jest jakaś straszna tajemnica