„Widział ksiądz kobietę nago”? Znany kapłan dostał zaskakujące pytanie, tak odpowiedział

Świąteczna edycja popularnego programu „Gogglebox” emitowanego w TTV będzie miała swoją premierę w Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia 2025 r. W programie wystąpią nowi bohaterowie. Będzie to kucharz Paweł Sobierajski oraz znany z internetu i programu „The Traitors. Zdrajcy” ks. Główczyński. Do spotkania obu panów dochodzi w warszawskim „Cyrku Motyli”, miejscu o mrocznej przeszłości, które obecnie jest przestrzenią wolontaryjną.

Ksiądz w świątecznym odcinku Gogglebox. „Chętnie bym zobaczył ich zdjęcia”

Format programu polega na tym, że różni bohaterowie oglądają razem programy telewizyjne i je komentują – i właśnie w takim charakterze będzie można podziwiać nowy duet w „Gogglebox”.

W pewnym momencie odcinka panowie komentują program „Królowe przetrwania”, a w rozmowie szybko pojawia się temat kobiecej urody i operacji plastycznych, co przynosi zdumiewająco otwartą wymianę zdań.

— Ale kobiety mają jakiś problem z tym biustem. Naprawdę każda kobieta jest piękna, zawsze — stwierdza Paweł.

Ksiądz Rafał w Gogglebox. „Zdążyłem rozeznać życie”

Konwersacja obu panów skręca potem w kierunku bardziej osobistych wyznań na tematy życiowe. Kucharz zapytał księdza o to, czy miał kiedyś dziewczynę. — No generalnie zanim zostałem księdzem, to 24 lata minęło. To był taki etap różnych rzeczy — ujawnia. — Widział ksiądz kobietę nago? Tak naturalnie, jak ją Pan Bóg stworzył? — spytał Paweł. Ksiądz Rafał zdradził, że „rozeznawał życie i powołanie do życia w małżeństwie także”.

Wygląda na to, że świąteczny odcinek popularnego programu zapowiada się na hit, a producentka „Goggleboxa” Małgorzata Fulko zapowiada w rozmowie z dziennikiem „Fakt”, że „tego duetu widzowie długo nie zapomną”. — Ksiądz i kucharz to mieszanka wybuchowa. Wielkanocny odcinek ma przynieść nie tylko świąteczny klimat, ale też emocje i mocne komentarze — przyznaje producentka.

Ciemne chmury nad księdzem. Milion zł od wiernych wyparowałoCzytaj też:

Kultową scenę zobaczysz 11 razy. Ten film zagarnął wielkanocną ramówkę w Polsce