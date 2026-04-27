Wątpliwości w sprawie Rady Nowych Mediów. Nie tylko Swinarski budzi kontrowersje

15 kwietnia w Pałacu Prezydenckim oficjalnie powołano Radę Nowych Mediów. Według Kancelarii Prezydenta celem Rady ma być budowanie społeczeństwa odpornego na dezinformację i manipulację w internecie. Nowe gremium ma analizować kondycję współczesnych mediów, opracowywać projekty zmian systemowych i rozwijać edukację medialną. Jednak po ujawnieniu pełnego składu Rady pojawiły się pytania o to, czy osoby powołane do niej rzeczywiście gwarantują pluralizm i wiarygodność w walce z dezinformacją.

Youtuber oskarżany o szerzenie fake newsów w składzie Rady Nowych Mediów

Największe kontrowersje wzbudziła nominacja Pawła Swinarskiego, autora kanału „Dla Pieniędzy” na YouTube. W przeszłości był krytykowany za rozpowszechnianie fałszywych informacji i teorii spiskowych.

Materiały publikowane przez Swinarskiego analizowało m.in. Stowarzyszenie Demagog. Youtuber twierdził między innymi, że polskie zasoby węgla wystarczą na tysiące lat oraz sugerował manipulowanie danymi dotyczącymi zmian klimatycznych. Po incydentach związanych z rosyjskimi dronami nad Polską rozpowszechniał także narrację o rzekomej „ukraińskiej prowokacji”, która miała wciągnąć Polskę do wojny. W swoich materiałach obraźliwie wypowiadał się również o Wołodymyrze Zełenskim i przekonywał, że państwa NATO wysyłają żołnierzy do Ukrainy.

Do Rady powołano także Urszulę Grotyńską, prywatnie partnerkę Swinarskiego i osobę współpracującą przy prowadzeniu jego kanału internetowego.

Rada Prawicowych Mediów, także tych nowych

Znaczną część składu Rady tworzą osoby związane z prawicowymi mediami oraz środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Wśród nominowanych znalazła się Agata Górnicka, była dziennikarka Telewizji Polskiej i dawna współpracowniczka byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Do Rady weszli także Marcin Kędryna, wieloletni współpracownik byłego prezydenta Andrzeja Dudy, oraz Łukasz Korus, współpracownik posłanki PiS Anny Krupki i członek rady programowej TVP3 Kielce.

W składzie znaleźli się również Eryk Mistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów, Anna Pawelec ze stacji wPolsce24, a wcześniej związana z TVP w czasie rządów PiS, a także Mikołaj Smereczyński, współzałożyciel ALL IN Agency i były kandydat PiS na radnego Warszawy.

Do Rady weszli też Patryk Wachnik, prezes spółki Goryla powiązanej z Telewizją Republika, a także Rafał Ziemkiewicz i Karol Gac z portalu Do Rzeczy. Obaj regularnie komentują politykę na antenie Telewizja Republika. Ziemkiewicz, w przeszłości skazany za znieważenie i zniesławienie, dla środowisk prawicowych jest prawdziwym „guru” wśród komentatorów politycznych. Debaty i wywiady z jego udziałem na YouTube generują wysokie zasięgi i liczby odsłon.

Nie zabrakło też miejsca dla przedstawiciela Kanału Zero. W radzie zasiadać będzie także Łukasz Widuliński, który jest dyrektorem operacyjnym w medium należącym do Krzysztofa Stanowskiego.

Kontrowersje wokół przewodniczącej Rady

Na czele Rady stanęła Klaudia Cymanow-Sosin, związana z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Kontrowersje wzbudza jednak także jej działalność poza środowiskiem akademickim. Cymanow-Sosin kieruje zespołem ekspertów w Fundacji Edukacji i Mediów, która otrzymała środki z programu „Willa Plus” realizowanego za czasów ministra edukacji w rządzie PiS Przemysława Czarnka.

Program był szeroko krytykowany ze względu na przekazywanie publicznych pieniędzy organizacjom powiązanym ze środowiskiem PiS. Z ustaleń „Gazety Wyborczej” wynikało, że fundacja otrzymała 1,5 mln zł na zakup lokalu w przedwojennej kamienicy w Warszawie. Media opisywały, że fundatorem organizacji jest Krzysztof Tenerowicz, były działacz Ruchu Narodowego i dawny radny Solidarnej Polski w sejmiku małopolskim. Prezeską fundacji jest z kolei Marta Tenerowicz, wcześniej pracująca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

W składzie Rady znaleźli się również przedstawiciele największych platform internetowych i big techów, w tym osoby związane z Google, Meta Platforms i TikTok.

Czy członkowie Rady Nowych Mediów będą pobierać wynagrodzenie

Ogłoszenie powołania Rady Nowych Mediów i nominacje do niej zrodziły też pytania o to, czy jej członkowie będą pobierać wynagrodzenie. Kancelaria Prezydenta zapewnia jednak, że jest to gremium o charakterze społecznym, a na jej działalność nie przeznaczono środków z budżetu KPRP. Także szefowa nowego organu Klaudia Cymanow-Sosin oświadczyła, że członkowie będą działać pro bono, żaden z nich nie będzie pobierać pieniędzy z tytułu członkostwa.

