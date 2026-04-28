Wrocław zyska nową galerię sztuki. Za projektem stoi znane małżeństwo kolekcjonerów

Wydarzenie odbędzie się przy ul. Tęczowej 31D na wrocławskim Starym Mieście. Samemu otwarciu galerii będzie towarzyszyć przedpremierowy pokaz wystawy otwarcia pt. „Patrząc na świat od nowa. O poetykach widzenia w sztucze XX i XXI wieku z Folta Collection”. Kuratorem wystawy jest dr Małgorzata Ludwisiak, historyczka i krytyczka sztuki, kuratorka, menadżerka instytucji kultury, wykładowczyni.

Wydarzenie ma się rozpocząć o godz. 18:00 od powitania gości. Na 18:30 są planowane przemówienia, a o 19:00 ma się rozpocząć już oficjalne zwiedzanie wystawy. Co będzie można zobaczyć?

Czym jest FOLTA Collection?

„FOLTA Collection liczy ponad 400 obiektów i w dalszym ciągu się rozwija. Jej główny trzon stanowią prace pionierek sztuki – artystek prezentujących kobiecość w różnych aspektach i odsłonach. To często niedoceniane w swoim czasie innowatorki, które przełamywały schematy i wyznaczały nowe ścieżki. W kolekcji znajdują się zarówno dzieła polskich, jak i zagranicznych twórczyń, a zbiory wzbogacane są o prace ukazujące progresywne i różnorodne postawy artystyczne” – czytamy na stronie internetowej.

Oprócz pionierek sztuki istotną część kolekcji stanowi również ciągle rozbudowywany zbiór sztuki wrocławskiej oraz dzieła klasyków polskiej sztuki współczesnej po 1945 r. razem z artystami i artystkami skupionymi wokół słynnej École de Paris.

Na godzinę 20:30 planowany jest koktajl party we wrocławskiej Stacji Dizajn przy placu Orląt Lwowskich 20D. Na tym jednak wydarzenie się nie kończy.

Weekendowe wydarzenie

Dzień później, czyli w sobotę, 30 maja 2026 r., planowane jest dalsze zwiedzanie wystawy, spotkania z artystami i artystkami oraz kuratorskie wizyty w wybranych instytucjach artystycznych we Wrocławiu. Od godz. 12:00 do 14:00 po południu we wrocławskim Pawilonie Czterech Kopuł odbędzie się wernisaż. Od 15:00 do 16:00 zaplanowane są przemówienia, powitanie gości i zwiedzanie wystawy wraz z kuratorką, dr Małgorzatą Ludwisiak. Natomiast od 16:00 zaczną się spotkania z artystami i artystkami, które będzie można kontynuować w Stacji Dizajn, gdzie od 16:30 do 18:30 jest planowany poczęstunek.

Gości chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu prosi się o potwierdzenie obecności do 22 maja tego roku, pisząc wiadomość na adres e-mail: [email protected]

Fundacja Ewy i Krzysztofa Foltów

FOLTA Foundation, powołana do życia w 2023 roku przez Ewę i Krzysztofa Foltów, realizuje wielowymiarową misję łączącą mecenat artystyczny z odpowiedzialnością społeczną, ukierunkowaną na wspieranie twórców i twórczyń, udostępnianie kultury oraz krytyczny dialog ze współczesnością.

Jej działalność opiera się na trzech filarach: programach stypendialnych i grantowych, rezydencjach twórczych oraz udostępnianiu zbiorów FOLTA Collection – dynamicznej kolekcji sztuki współczesnej, która już w maju zyska stałą przestrzeń ekspozycyjną we Wrocławiu. Nowa siedziba, funkcjonująca jako prywatne muzeum, redefiniuje tradycyjne podejście do kolekcjonerstwa, proponując model oparty na wystawach problemowych i instytucie badawczym.

Strategia programowa fundacji zakłada dynamiczne poszerzanie kontekstów sztuki, łącząc historyczne i współczesne perspektywy. Fundacja pełni rolę pomostu między prywatną pasją kolekcjonerską a społeczną funkcją sztuki. Jej działania dowodzą, że kolekcja może być żywym medium zmiany – platformą, która nie tylko dokumentuje, ale i kształtuje kulturowy krajobraz, odpowiadając na wyzwania współczesności. W ten sposób FOLTA Foundation łączy misję filantropijną z innowacyjnym modelem instytucji, gdzie sztuka staje się językiem dialogu, edukacji i krytycznej refleksji.