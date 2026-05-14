Olga Tokarczuk uderza w decyzję Karola Nawrockiego. „To coś zupełnie niebywałego”

Podczas Impact’26 w Poznaniu pisarka i laureatka literackiej Nagrody Nobla Olga Tokarczuk nie ograniczyła się jedynie do rozmowy o swojej nowej książce. Pisarka zdecydowała się też skomentować kontrowersyjne weto Karola Nawrockiego.

Tokarczuk: decyzja prezydenta skandaliczna

Podczas panelu dyskusyjnego Olga Tokarczuk odniosła się do kwestii języka śląskiego i sytuacji mieszkańców Śląska. Pisarka wprost skrytykowała zawetowanie ustawy przez Karola Nawrockiego. Noblistka nie ukrywała oburzenia decyzją prezydenta.

— Nie mogę zrozumieć tej skandalicznej decyzji prezydenta, tego braku zgody na potraktowanie języka śląskiego. To jest coś zupełnie niebywałego — powiedziała.

Autorka podkreślała również, że niezrozumiałe jest dla niej odgórne rozstrzyganie kwestii językowych przez polityków.

— Jest język, którym mówią ludzie i jakaś instancja z góry zakazuje tego języka i traktuje to jako dialekt czy gwarę — dodała Tokarczuk.

Olga Tokarczuk o nowej książce

Podczas wydarzenia w Poznaniu noblistka mówiła również o swojej nowej książce, która ma ukazać się jesienią. Ujawniła, że będzie dotyczyć ziem zachodnich i odzyskanych po II wojnie światowej.

Tokarczuk zaznaczyła, że temat ten przez lata był marginalizowany w polskiej kulturze i debacie publicznej. Według pisarki to jeden z ważniejszych, a jednocześnie wciąż niedostatecznie opisanych fragmentów współczesnej polskiej tożsamości.

Weto Nawrockiego w sprawie uznania języka śląskiego

Karol Nawrocki zawetował ustawę o uznaniu języka śląskiego za regionalny w lutym tego roku. Była to już dziewiąta próba legislacyjnego uregulowania tej kwestii. Projekt wcześniej przeszedł przez Sejm i Senat bez poprawek.

W uzasadnieniu prezydent wskazywał, że część ekspertów uważa mowę śląską za dialekt języka polskiego. Argumentował też, że politycy nie powinni rozstrzygać sporów naukowych ustawą. O decyzji prezydenta Wprost rozmawiał z autorytetem w dziedzinie języka polskiego prof. Jerzym Bralczykiem.

