Shaggy na TLFO 2017

Na światowych scenach ze świecą szukać artysty, który potrafiłby rozkręcić imprezę z równym powodzeniem, co Shaggy. Pochodzący z Jamajki wokalista ma niespożyte zapasy energii i witalności, a do tego arsenał hitów wręcz zmuszających do tanecznego szaleństwa. Kawałki takie, jak „Oh Carolina”, „Boombastic”, „It Wasn’t Me” czy „Angel” w wersji live, z towarzyszeniem wieloosobowego składu wybornych muzyków, brzmią jeszcze bardziej porywająco, niż na płytach.

Tauron Life Festival Oświęcim 2017

Koncerty podczas Tauron Life Festival Oświęcim 2017 na stadionie MOSiR-u odbędą się w dniach 23-24.06.2017 (piątek-sobota). W pierwszym dniu wystąpią: Shaggy, Maleo Reggae Rockers, Lao Che, Mesajah, I Wear* Experiment, Julia Pietrucha i BeMy, zaś w drugim: Scorpions, LP, Kasia Kowalska, Bisquit, Leski i Kandinsky.



Bilety na TLFO 2017 można kupować poprzez strony: www.lifefestival.pl oraz www.eventim.pl, a także w salonach Empik i kasie Oświęcimskiego Centrum Kultury.