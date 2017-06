LP zaprasza na TLFO 2017

LP jest autorką hitów „Lost on You” i „Other People”. Jej najnowszy album „Lost on You” należy do najchętniej kupowanych płyt w Polsce, a tytułowy kawałek to jeden z dziesięciu utworów najczęściej granych przez polskie stacje radiowe w 2016 roku. Amerykańska wokalistka błyskawicznie zaskarbiła sobie serca polskich fanów, którzy z niecierpliwością oczekująwieści o jej kolejnych koncertach nad Wisłą. Po wyprzedanych na pniu klubowych koncertach w Warszawie i Poznaniu pod koniec ub. roku, nadchodzi czas na występ LP na głównej scenie jednego z czołowych polskich festiwali.

Tauron Life Festival Oświęcim 2017

Koncerty podczas Tauron Life Festival Oświęcim 2017 na stadionie MOSiR-u odbędą się w dniach 23-24.06.2017 (piątek-sobota). W pierwszym dniu wystąpią: Shaggy, Maleo Reggae Rockers, Lao Che, Mesajah, I Wear* Experiment, Julia Pietrucha i BeMy, zaś w drugim: Scorpions, LP, Kasia Kowalska, Bisquit, Leski i Kandinsky.



Więcej informacji o festiwalu na stronie:

Bilety na TLFO 2017 można kupować poprzez strony: www.lifefestival.pl oraz www.eventim.pl, a także w salonach Empik i kasie Oświęcimskiego Centrum Kultury.