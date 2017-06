Tauron Life Festiwal Oświęcim rozpoczęty!

Wypełniona po brzegi sala Oświęcimskiego Centrum Kultury z wielkim aplauzem przyjęła pokazany na start TLFO spektakl „Edukacja Rity” warszawskiego Teatru 6. Piętro. W rolach głównych - Piotr Fronczewski i świeżo upieczona absolwentka szkoły teatralnej, Katarzyna Ucherska. Fenomenalna gra aktorska i niepowtarzalna chemia, która wytworzyła się między zgranym duetem aktorów bardzo przypadła do gustu oświęcimskiej publiczności.

Tuż przed spektaklem rozwiązano konkurs na plakat TLFO 2017 pod hasłem: „Granica Łączy”. W kategorii dziecięco-młodzieżowej zwyciężyła Wiktoria Wójcik, zaś wśród profesjonalistów najlepiej wypadła Mariola Stachnik. Obie odebrały nagrody pieniężne i bilety na festiwalowe koncerty.

„Przystanek: Wolność” to zupełna nowość w programie TLFO - organizowany wraz z oświęcimskim Planet Cinema projekt dał szansę na obejrzenie wolnościowego kina oraz wysłuchanie kameralnego koncertu. Najpierw publiczność podziwiała słynny film „Sugar Man” Malika Bendjelloula, zaś po nagrodzonym Oskarem dokumencie przyszła pora na występ Petera J. Bircha. Ten bardzo pozytywnie usposobiony artysta z Dolnego Śląska kolejny raz udowodnił, że używając jedynie głosu i gitary akustycznej potrafi całkowicie zahipnotyzować słuchaczy swoimi folkowo-bluesowymi balladami. Koncert Petera J. Bircha był świetnym preludium do wydarzeń drugiego i trzeciego dnia festiwalu.

W piątek stadion oświęcimskiego MOSiR-u ogranie szalona zabawa, głównie za sprawą pochodzącego z Jamajki Shaggy’ego. Cały świat zna takie jego hity, jak „Oh Carolina”, „Boombastic”, „It Wasn’t Me” czy „Angel” – w wersji live, z towarzyszeniem wieloosobowego składu wybornych muzyków, brzmią jeszcze bardziej porywająco, niż na płytach. O tym, że artysta jest wciąż w wybornej formie, świadczy jego ostatni singiel „Seasons”, wydany raptem kilka miesięcy temu.

W piątek warto wybrać się na Tauron Life Festival Oświęcim również ze względu na innych występujących tego dnia artystów. Mnóstwo pozytywnej energii zapewnia Mesajah – autor takich kawałków, jak „Każdego dnia” czy „Szukając szczęścia” (duet z Kamilem Bednarkiem). Nie mniej ekscytująco zapowiadają się koncerty Maleo Reggae Rockers oraz Lao Che – ci pierwsi, dowodzeni przez ikonę polskiej sceny niezależnej, Dariusza „Maleo” Malejonka, są jednym z najlepszych polskich zespołów reggae; drudzy cieszą się zasłużoną renomą herosów alternatywnego rocka, dzięki takim albumom, jak „Powstanie Warszawskie” czy „Dzieciom”. Całości dopełnią niezwykle ciekawie zapowiadające się koncerty polsko-francuskiej grupy BeMy, formacji I Wear* Experiment z Estonii i Kandinsky z Niemiec.

A w sobotę prawdziwa uczta dla fanów wysokogatunkowego popu i rocka. Jako pierwsza na scenie zamelduje się Sekcja Muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn – zwycięzcy tegorocznego konkursu Life On Stage. Potem będzie można usłyszeć koncerty takich artystów, jak Leski, Bisquit, Julia Pietrucha, Kasia Kowalska i LP, zaś ukoronowaniem dnia będzie występ herosów rocka, zespołu Scorpions.

Niemiecka grupa słynie z porywających i nieziemsko widowiskowych koncertów. Ostatni raz Scorpionsi zagrali w Polsce w marcu 2016 r. Fani zgromadzeni w krakowskiej Tauron Arenie byli zachwyceni formą rockmanów, którzy nie tak dawno obchodzili 50-lecie działalności. Wiele wskazuje na to, że koncert w Oświęcimiu będzie jeszcze lepszy! Po kilkumiesięcznym urlopie muzycy wracają na trasę naładowani energią. „Właściwie przez cały czas, gdy mieliśmy przerwę, trwały przygotowania do następnej trasy. Przygotowujemy nowe show, z nowym intro, mamy dobre pomysły, to będzie naprawdę spektakularne. Chcemy zaskoczyć ludzi, którzy kolejny raz przyjdą na nasz koncert” – mówi Matthias Jabs, gitarzysta Scorpions.

Na TLFO grupa po raz pierwszy zaprezentuje się polskim fanom z nowym perkusistą, Mikkeyem Dee, przez wiele lat grającym w słynnej grupie Motorhead. „On jest fantastycznym gościem. Nie tylko potężnie gra na bębnach, ale wnosi do zespołu dużo pozytywnej energii” – zachwyca się nowym kolegą Jabs.

Kto zatem nie widział dotąd Scorpionsów na żywo, musi to koniecznie nadrobić 24 czerwca. A ci, którzy mieli już tę przyjemność, kolejny raz będą mieli szansę usłyszeć największe hity grupy - „Wind of Change”, „Still Loving You” czy „Rock You Like a Hurricane” w oprawie oszałamiających świateł i supernowoczesnej ruchomej sceny zabrzmią z większą mocą, niż kiedykolwiek wcześniej!

Dzień przed koncertem na TLFO zespół Scorpions pojawi się w komplecie na krakowskich Bulwarach Wiślanych, by odsłonić swą gwiazdę w Alei Gwiazd. Ceremonia rozpocznie się o godz. 16:00, a zakończy ją akustyczny mini-koncert grupy.

Muzyka wypełnia jedynie część programu 8. edycji Tauron Life Festival Oświęcim. Pasjonaci aktywnego trybu życia – jak co roku – będą mogli stanąć na starcie biegu ulicznego z cennymi nagrodami, u boku m.in. Roberta Korzeniowskiego. Ważnym składnikiem TLFO jest jego pokojowe przesłanie, więc w programie festiwalu nie zabraknie działań edukacyjnych, prowadzonych w tym roku wspólnie z takimi organizacjami, jak: UNICEF, Polska Akcja Humanitarna czy Muzeum Żydów Polskich Polin.

Pełen program Tauron Life Festival Oświęcim 2017 można znaleźć na stronie internetowej