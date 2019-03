Real gra o awans z Ajaksem. Holendrów stać na niespodziankę, ale czy Real stać na wpadkę?

Tak – Ajax ma szansę sprawić niespodziankę, bo w pierwszym meczu po prostu zdominował „królewski” Real. Piłkarze Erika ten Haga byli szybsi, silniejsi, bardziej zdecydowani i dokładniejsi od rywali. Technicznymi sztuczkami i tempem rozgrywania akcji mogliby obdzielić kilka meczy. Co z tego jednak, skoro ostatecznie przegrali 2:1, po nielicznych atakach graczy z Madrytu?

Nie – Real nie wypuści z rąk przewagi zdobytej w pierwszym meczu. Nawet jeśli znów zostanie zepchnięty do defensywy, nawet jeśli będzie musiał biegać za piłką, co przecież nie przystoi wielokrotnym mistrzom Europy. To mimo wszystko zbyt zgrana grupa piłkarskich weteranów, która nie potrzebuje grać pięknego meczu, by wywalczyć korzystny rezultat. Pokazali to na boisku w Amsterdamie.

Tak – Ajax stać na strzelenie dwóch bramek, potrzebnych do zwycięstwa w tym dwumeczu. Zwłaszcza, że na boisku nie będzie Sergio Ramosa, który po pierwszym spotkaniu twierdził nawet, że specjalnie faulował na żółtą kartkę, wykluczającą go z gry w dzisiejszym meczu. Zbytnia pewność siebie już wielokrotnie w historii piłki nożnej gubiła najpotężniejsze nawet drużyny.

Nie – Liverpool, Bayern, Juventus, PSG, Juventus, Atletico, Bayern, Napoli, Atletico, Manchester City, Wolfsburg, Roma, Atletico, Schalke, Atletico, Bayern, Borussia, Schalke – to lista zespołów pokonanych przez Real w dwumeczach i finałach w ostatnich pięciu latach w Lidze Mistrzów. Grający pięknie, ale wciąż niedoświadczony zespół Ajaksu ma potencjał, ale nie ma odpowiedniego doświadczenia, by odebrać Madrytowi kolejny ćwierćfinał.

Gdzie można obejrzeć mecz Ajax Amsterdam – Real Madryt?

Real Madryt zmierzy się z Ajaksem Amsterdam we wtorek 5 marca o godzinie 21:00. Spotkanie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz w serwisie IPLA. Początek studia przedmeczowego o godz. 20:50.

