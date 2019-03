Casillas zatrzyma Dżeko i spółkę? Dzisiaj Porto walczy z Romą o ćwierćfinał Ligi Mistrzów

Podczas pierwszego starcia obu drużyn górą była AS Roma. Wprawdzie Portugalczycy odpowiedzieli na dwie bramki Nicolo Zaniolo trafieniem Adriana Lopeza, ale w przypadku bezbramkowego remisu w rewanżu, to FC Porto pożegna się z Ligą Mistrzów. Atutem „Smoków” będzie własne boisko oraz doświadczenie. W szeregach portugalskiej drużyny grają takie gwiazdy jak Iker Casillas i Pepe, którzy znają już smak zwycięstwa w Lidze Mistrzów.

Od pierwszego starcia z Romą podopieczni Sérgio Conceição zdążyli pewnie wygrać trzy mecze ligowe. Podczas ostatniego starcia ulegli jednak Benfice Lizbona, która wyprzedza ich w ligowej tabeli. Walka o krajowe mistrzostwo z pewnością nie przysłoni Portugalczykom celu, jakim jest awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. To może okazać się jednak wyjątkowo trudnym zadaniem.

Słabsza forma Romy w lidze

AS Roma w ubiegłym sezonie doszła aż do półfinału rozgrywek, ulegając tam w zaciętym dwumeczu FC Liverpoolowi. Podopieczni Eusebio Di Francesco na arenie krajowej znacznie odstają od Juventusu i Napoli, a w ligowej tabeli wyprzedzają ich jeszcze drużyny Milanu i Interu Mediolan. Patrząc na to, jakie drużyny awansowały do 1/8 Ligi Mistrzów, „Giallorossi” mogą mówić o dużym szczęściu. Rywale z Portugalii są teoretycznie słabszym przeciwnikiem, którego pokonanie oznacza awans do ćwierćfinału prestiżowych rozgrywek. Wprawdzie przed rewanżowym starciem trudno wytypować zdecydowanego faworyta, to jednobramkowa przewaga z pierwszego meczu może okazać się kluczowa.

Smaczku temu spotkaniu dodaje fakt, że w roli sędziego VAR zobaczymy Szymona Marciniaka. Polskiemu arbitrowi będzie asystował Paweł Gil. Spotkanie poprowadzi z kolei Cuneyt Cakir z Turcji.

Gdzie obejrzeć mecz Porto z Romą?

Porto podejmie na własnym stadionie Romę w środę 6 marca. Początek spotkania, które będzie transmitowane na antenie Polsat Sport Premium 2 o godz. 21. Wcześniej, bo o 20:15 rozpocznie się studio przedmeczowe.