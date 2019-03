Lewandowski walczy o ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Czy Bayern pokona rozpędzony Liverpool?

Podczas pierwszego spotkania obu ekip trudno było nie oprzeć się złudzeniu, że trenerzy zdecydowali się na zachowawczą taktykę. Strata choćby jednej bramki mogła być brzemienna w skutkach, więc kibice zgromadzeni na Anfield nie byli świadkami wielu porywających akcji. Przeważającą stroną był Liverpool, jednak dwa celne strzały na bramkę rywala to za mało, by wypracować bezpieczną zaliczkę przed rewanżem. Starcie w Monachium zapowiada się tym bardziej interesująco, że obie ekipy bardzo dobrze radzą sobie na krajowym podwórku.

Kto będzie górą w starciu gigantów?

Bayern Monachium ma tę przewagę, że rewanż rozgrywa na własnym stadionie. Kilka dni temu podopieczni Niko Kovača rozgromili aż 6:0 Wolfsburg udowadniając krajowym rywalom, że aspirują do sięgnięcia po tytuł mistrzowski. Robert Lewandowski i spółka mają ostatnio świetną serię, notując zwycięstwo za zwycięstwem, a duża w tym zasługa kapitana reprezentacji Polski. „Lewy” imponuje formą strzelecką, co będzie chciał udowodnić w meczu z Liverpoolem. Polak odnotował najwięcej trafień w fazie grupowej Ligi Mistrzów i jeśli chce liczyć się w walce o tytuł króla strzelców, powinien dołożyć kolejną bramkę w starciu z The Reds.

Podopieczni Jurgena Kloppa wciąż liczą się w walce o tytuł mistrza Anglii. Wprawdzie to Manchester City przewodzi stawce, ale zaledwie punkt straty i perspektywa ośmiu kolejek do końca sezonu napawają optymizmem kibiców Liverpoolu. Ekipa z Anfield w pięciu ostatnich spotkaniach odnotowała trzy okazałe zwycięstwa, remisując jedynie z Evertonem i Manchesterem United. Chociaż odzyskanie po wielu latach mistrzostwa kraju marzy się wszystkim kibicom The Reds, to perspektywa triumfu w europejskich rozgrywkach jest równie kusząca. Tym bardziej, że rok temu angielska drużyna była blisko wymarzonego pucharu, ulegając w finale Realowi Madryt.

Gdzie obejrzeć mecz Bayernu Monachium z FC Liverpoolem?

Rewanżowe spotkanie Bayernu Monachium z Liverpoolem zostanie rozegrane 13 marca o godz. 21. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na Polsat Sport Premium 1. Studio przedmeczowe rozpocznie się o godz. 20:50.

