Barcelona musi pokonać Lyon. Czy Messi odpali jak Ronaldo?

Najlepsi dziennikarze piłkarscy są zgodni: żyjemy w epoce Messiego i Ronaldo i jako fani piłkarscy powinniśmy być z tego powodu szczęśliwi. Druga taka para może nam się długo nie przytrafić. Dlatego też porównania tych dwóch piłkarzy zawsze będą czymś naturalnym, narzucającym się przy byle okazji.

Tym razem okazja jest naprawdę dobra. Drużyny obu zawodników nie zachwyciły w pierwszej partii dwumeczu Ligi Mistrzów. Juventus przegrał z Atletico, a Barcelona zaledwie zremisowała ze skazywanym na klęskę Lyonem. Wczoraj Ronaldo był jednak w stanie poprowadzić swoich kolegów do imponującego triumfu. Ba, zdobył wszystkie trzy gole w tym spotkaniu. Stąd też narzucające się pytanie: czy Messi będzie w stanie zrobić to samo w Barcelonie?

Choć rewanż będzie odbywać się na Camp Nou, to francuska drużyna wydaje się być w lepszej sytuacji. Jeden przypadkowy gol Lyonu może bardzo skomplikować życie zawodnikom „Blaugrany” (gole na wyjeździe liczą się podwójnie). Nietrudno wyobrazić sobie, że w miarę upływających minut bez bramki, piłkarze Barcelony coraz bardziej się niecierpliwą i zaczynają popełniać wynikające z nerwów błędy.

Karne czy kanonada?

Z drugiej strony, przeciwnik nie może pozwolić Barcelonie na ataki przez cały mecz i modlić się o rzuty karne, bądź jedną rozstrzygającą kontrę. Jeżeli któryś zespół wie, jak rozrywać najpoważniejsze nawet zasieki rywala, to właśnie drużyna Messiego, Suareza i Coutinho. Na szczęście do składu Lyonu wraca kapitan Nabil Fekir, a do formy Memphis Depay – obaj zdobyli po golu w meczu z Toulouse FC i opuścili spotkanie ze Strasbourgiem, by mieć więcej sił na Barcelonę. Świetnie prezentuje się także Moussa Dembele, który w ostatnich dwóch meczach strzelił cztery gole.

Ostatnie wyniki Ligi Mistrzów pokazały, że skazywana na porażkę drużyna może pokonać faworyta, a piękne narracje są w tym sezonie w modzie. Z drugiej strony przykład Manchester City i Shalke przypomina, że jeden gol może przerwać tamę i doprowadzić do prawdziwej powodzi bramek. Który scenariusz okaże się prawdziwy w przypadku Barcelony i Olympique Lyon? Przekonamy się już wieczorem.

Gdzie oglądać mecz FC Barcelona – Olympique Lyon?

Rewanżowe spotkanie FC Barcelony z Olympique Lyon zostanie rozegrane w środę 13 marca o godz. 21. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na Polsat Sport Premium 2. Studio przedmeczowe rozpocznie się o godz. 20:50.

Czytaj także:

Lewandowski walczy o ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Czy Bayern pokona rozpędzony Liverpool?