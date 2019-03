Wulgarny gest Ronaldo nie zostanie zignorowany przez UEFA. Piłkarza czeka kara?

Po strzeleniu gola, buzujący energią Ronaldo podbiegł do fanów i wykonał gest kojarzący się z kopulowaniem. Większość komentatorów sportowych odczytała w tym odpowiedź skierowaną do trenera Atletico, który po pierwszym meczu tych zespołów także wskazywał na swoje krocze. Tamta sytuacja spotkała się z reakcją władz europejskiej piłki. UEFA nałożyła na Diego Simeone karę finansową w wysokości 20 tys. euro. Trener wyjaśniał, że jego gest odnosił się do odwagi przy podejmowaniu decyzji selekcjonerskich. Za swoje zachowanie jednak przeprosił.

Przypadkiem Portugalczyka UEFA zajmie się w czwartek 21 marca. Decyzja w sprawie ewentualnej kary dla Cristiano Ronaldo zapadnie na posiedzenia Organu Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA. Włoska „La Gazzetta dello Sport” twierdzi, że oprócz kary finansowej zawodnika Juventusu może czekać także kara zawieszenia. Już po meczu z Atletico piłkarz miał wykrzykiwać obraźliwe słowa w kierunku kibiców z Madrytu.

W zaplanowanych na kwiecień meczach ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów Juventus zmierzy się z Ajaksem Amsterdam. Pierwszy mecz rozegrany zostanie w Turynie.