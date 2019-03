Cristiano Ronaldo ukarany przez UEFA. Portugalczyk zapłaci za wulgarny gest

Po strzeleniu gola, buzujący energią Ronaldo podbiegł do fanów i wykonał gest kojarzący się z kopulowaniem. Większość komentatorów sportowych odczytała to jako odpowiedź skierowaną do trenera Atletico, który po pierwszym meczu tych zespołów także wskazywał na swoje krocze. Tamta sytuacja spotkała się z reakcją władz europejskiej piłki. UEFA nałożyła na Diego Simeone karę finansową w wysokości 20 tys. euro. Trener wyjaśniał, że jego gest odnosił się do odwagi przy podejmowaniu decyzji selekcjonerskich. Za swoje zachowanie jednak przeprosił.

W czwartek 21 marca na posiedzeniu Organu Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA zapadła decyzja dotycząca kary dla Portugalczyka. Cristiano Ronaldo został potraktowany identycznie jak Diego Simeone i ukarany grzywną w wysokości 20 tys. euro. Nie sprawdziły się doniesienia dziennikarzy „La Gazzetta dello Sport”, którzy spodziewali się także zawieszenia Portugalczyka za rzekome wyzwiska wykrzykiwane pod adresem fanów Atletico przez piłkarza.

