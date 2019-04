Angielskie starcie w Lidze Mistrzów. Tottenham postawi się Manchesterowi City?

Podczas, gdy w lidze angielskiej trwa emocjonująca walka o mistrzostwo, ekipy z Premier League ostrzą sobie zęby także na sukces w Europie. Do ćwierćfinałów Ligi Mistrzów zakwalifikowały si=ę aż cztery drużyny z Wysp Brytyjskich, co jest o tyle imponujące, że pozostałe kluby to osamotnieni reprezentanci swoich państw. Co więcej, jedna angielska drużyna na pewno wystąpi w półfinale. Będzie to Tottenham Hotspur lub Manchester City, które już we wtorkowy wieczór zmierzą się w Londynie.

City na czele ligi

Na ligowym podwórku górą są „Obywatele”. City zaciekle walczy z Liverpoolem o mistrzostwo, a pozostałe drużyny muszą zadowolić się rywalizacją o trzecie miejsce. Tutaj prym wiedzie Tottenham, który minimalnie wyprzedza Arsenal, Chelsea i Manchester United. Chociaż podopieczni Pepa Guardioli od kilku lat stanowią jedną z najsilniejszych ekip w lidze, to mają problem z udowodnieniem swojej wartości w Lidze Mistrzów. De Bruyne, Sterling, Aguero i spółka liczą na to, że tegoroczna edycja rozgrywek będzie przełomowa w historii klubu. Starcie z rywalem, który nie jest w stanie nawiązać wyrównanej walki z City w Premier League może być dobrą okazją na zwycięstwo w okazałym stylu i awans do półfinału.

Straty punktów z gigantami

Tottenham z pewnością tanio skóry nie sprzeda, a w pierwszym meczu ćwierćfinałowym na korzyść graczy z Londynu będzie przemawiało własne boisko. Podopieczni Mauricio Pochettino nie imponują ostatnio wysoką formą, czego odzwierciedleniem są wyniki ligowe. Wprawdzie popularne „Koguty” wygrały ostatni mecz z Crystal Palace, ale w starciu z lepszymi ekipami gubiły punkty. Porażki z Chelsea, Liverpoolem i Southampton czy remis z Arsenalem nie napawają optymizmem przed spotkaniem z zespołem, który przez wielu jest uznawany za faworyta do wygrania mistrzostwa. Jednak rozgrywki ligowe to jedno, a Liga Mistrzów to zupełnie inna bajka. Tottenham z pewnością zrobi wszystko, by we wtorkowym meczu wywalczyć jak najlepszy wynik i zachować szanse na awans do półfinału.

Gdzie obejrzeć mecz Tottenham - Manchester City?

Tottenham podejmie na własnym stadionie Manchester City we wtorek 9 kwietnia o godz. 21. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 2. Początek studia przedmeczowego już o godz. 20:15.