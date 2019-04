Casillas kontra Mane i Salah. Porto i Liverpool rozpoczynają walkę o półfinał Ligi Mistrzów

Kibice FC Liverpoolu z pewnością doskonale pamiętają ubiegłoroczny finał Ligi Mistrzów. „The Reds” musieli uznać wyższość Realu Madryt, który w ostatnich kilku sezonach nie miał sobie równych w Europie. Tamte rozgrywki to już przeszłość, a podopieczni Jurgena Kloppa mają szansę na powetowanie sobie bolesnej porażki z Kijowa. Ćwierćfinałowe starcie z FC Porto może otworzyć angielskiej ekipie drogę do półfinału, a ligowe wyniki i składy obu drużyn wskazują na to, że Wyspiarze będą faworytem tego dwumeczu.

Walka w lidze a walka w Europie

„The Reds” przewodzą ligowej stawce z dwupunktową przewagą nad Manchesterem City. Wprawdzie podopieczni Pepa Guardioli mają o jeden rozegrany mecz mniej, ale to Liverpool w ostatnich czterech spotkaniach ligowych wywalczył komplet punktów dając jasny sygnał „Obywatelom”, że walka o mistrzostwo będzie toczyła się do ostatniej kolejki. Ambicje Salaha, Mane, Firmino i spółki sięgają jednak dalej, a ligowa walka nie przysłania im kolejnych celów, jakimi są sukcesy w Europie. Podczas wtorkowego meczu możemy spodziewać się, że Liverpool spróbuje wysoko pokonać Portugalczyków, by w ten sposób zapewnić sobie spokojniejszy rewanż.

FC Porto ma jednak coś do udowodnienia, a ćwierćfinał z Liverpoolem stanowi doskonałą okazję do rewanżu za zeszłoroczne upokorzenie. Portugalczycy zagrali z „The Reds” w 1/8 finału, przegrywając w pierwszym starciu aż 0:5. Podopieczni Sérgio Conceiçao podobnie jak rywale muszą skupiać się na walce ligowej, gdzie różnica między nimi a Benficą Lizbona liczona jest nie w punktach, a w bramkach. Obie ekipy zgromadziły taką samą ilość „oczek”, przez co Porto nie może odpuścić rozgrywek ligowych, by skupić się wyłącznie na walce w Europie. Popularne „Smoki” mają w swoich szeregach graczy, którzy znają smak zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Iker Casillas i Pepe z pewnością zrobią wszystko, by zatrzymać ofensywę Liverpoolu i pomóc swoim kolegom w awansie do półfinału.

Gdzie obejrzeć mecz FC Liverpool – FC Porto?

Liverpool podejmie na własnym stadionie FC Porto we wtorek 9 kwietnia o godz. 21. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1. Studio przedmeczowe rozpocznie się o godz. 20:50.

