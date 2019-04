Manchester United znów potrzebuje cudu. Barcelona swój już ma – to Lionel Messi

Kiedy Messi gra dobrze, to cała Barcelona gra dobrze. Spośród 12 bramek zdobytych przez podopiecznych Ernesto Valverde w ostatnich 4 meczach, aż 7 zdobył właśnie Argentyńczyk. To po jego wejściu z ławki rezerwowych Barcelona była w stanie odmienić losy meczu z Villarealem i ze stanu 2:4 doprowadzić do remisu już w doliczonym czasie gry.

Podobnego lidera ze świecą szukać w Manchesterze United. Z pewnością nie jest to młody Marcus Rashford, któremu do podobnej pozycji brakuje jeszcze wielu lat gry na najwyższym poziomie i regularności w zdobywaniu goli. Nie jest to także Paul Pogba, choć do takiej roli typuje go wielu piłkarskich ekspertów, z trenerem Ole Gunnarem Solskjaerem na czele. Francuz w ostatnim miesiącu częściej osłabiał zespół niefrasobliwymi zagraniami, niż stwarzał kolegom sytuacje bramkowe.

Oczywiście przed tym spotkaniem wszyscy przypominają sytuację sprzed meczu rewanżowego United z PSG. Wtedy też zespół Solskjaera powszechnie skreślano już przed pierwszym gwizdkiem. Tymczasem mocno rezerwowy skład z Anglii zszokował piłkarski Paryż, wygrywając w niezwykłych okolicznościach 3:1. Po tamtym meczu szanse na powtórkę są jednak znikome. Po pierwsze, dzisiejszemu starciu nie będą towarzyszyły emocje związane z rewanżem i bezpośrednią grą o awans, a piłkarsko drużyna z Katalonii przewyższa obecnie United. Po drugie, Barcelona po prostu nie może zlekceważyć United w takim stopniu, jak zrobiło to PSG.

Nawet kibicom Manchesteru United trudno zachowywać optymizm. Zespół przegrał 3 z 4 ostatnich meczów, nie prezentując przy tym odpowiedniego stylu. Być może we wszystkich tych spotkaniach zabrakło mu odrobiny szczęścia, z Barceloną jednak potrzeba będzie czegoś znacznie więcej, niż tylko szczęście. Gracze Solskjaera robią jednak dobrą minę do złej gry i zapewniają w wywiadach przedmeczowych, że nie mogą się doczekać. Obrońca Chris Smalling zapewnia, że jest podekscytowany możliwością zmierzenia się z Leo Messim. Ciekawe, czy podobne wypowiedzi usłyszymy z jego ust przed rewanżem, zaplanowanym na wtorek 16 kwietnia.

Gdzie obejrzeć mecz Manchester United – FC Barcelona?

Manchester United podejmie na własnym stadionie FC Barcelonę w środę 10 kwietnia o godz. 21:00. Transmisja telewizji dostępna będzie za darmo w TVP 1, TVP Sport oraz na kanale kodowanym Polsat Sport Premium 1. Mecz można będzie obejrzeć także online na stronach sport.tv.pl i ipla.tv.

