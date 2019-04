Juventus vs Ajax. Dzieciaki z Amsterdamu wyślą Ronaldo na emeryturę?

Przed pierwszym meczem przyznaliśmy, że spośród wszystkich par ćwierćfinałowych najtrudniej będzie wytypować zwycięzcę właśnie w pojedynku Juve – Ajax. Remis 1:1 w ubiegłym tygodniu potwierdził nasze przypuszczenia. Pomimo weekendowego pokazu siły Ajaxu (6:2 z Excelsiorem w lidze), także teraz nie będziemy typować go do zwycięstwa. „Stara Dama” będzie musiała jednak skorzystać z wszelkich znanych sobie sztuczek, żeby awansować do półfinału. Jej przeciwnik zachwyca stylem gry i jest drużyną, którą w tej edycji Ligi Mistrzów ogląda się zdecydowanie najprzyjemniej.

Tradycyjny przydomek Juventusu w kontekście starcia z Ajaksem będzie z pewnością wielokrotnie przywoływany przez komentatorów. Trener Massimiliano Allegri w obecnym sezonie Ligi Mistrzów aż sześć razy wystawił jedenastkę piłkarzy o średniej wieku powyżej 29 lat. Dla porównania, Erik ten Hag tylko dwa razy zagrał zespołem o średniej wieku przekraczającej 25 lat.

Widać, że zawodnicy z Holandii cieszą się grą i są głodni każdego kolejnego meczu. Kiedy w weekend Juventus grał rezerwami (przegrali ze słabym SPAL 1:2), Ajax gromił Excelsior podstawowym składem. Holendrów może jednak zgubić brak doświadczenia i ich bezkompromisowy styl. Rozluźnieni prowadzeniem, pozwolili sobie wbić dwa gole, a grali z zespołem ze strefy spadkowej. Juventus podobne roztargnienie wykorzysta bez najmniejszej litości.

Oczywiście, największym zagrożeniem będzie tutaj Cristiano Ronaldo. Nie po to Portugalczyk opuszczał Real Madryt, nie po to strzelał hattricka z Atletico i gola w poprzednim starciu z Ajaksem, by pożegnać się z LM w ćwierćfinale. Choć wielu ekspertów jego przenosiny do Turynu traktowało jako początek piłkarskiej emerytury, 34-letni Ronaldo już udowodnił, że nie zamierza zwalniać tempa. We wszystkich rozgrywkach w tym sezonie zdobył dotąd 25 goli, z czego 5 w samej Lidze Mistrzów. Czy po raz kolejny zostanie bohaterem swojej nowej drużyny? Przekonamy się już wieczorem. Początek meczu o 21:00.

Gdzie obejrzeć mecz Juventus Turyn – Ajax Amsterdam?

Juventus Turyn podejmie na własnym stadionie Ajax Amsterdam we wtorek 16 kwietnia o godz. 21:00. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 2. Mecz możne będzie zobaczyć też przez internet na platformie Ipla. Dostęp do Polsatu Sport Premium 2 w ramach Ipla.tv na okres 7 dni kosztuje 40 złotych.