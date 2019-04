Dziś Premier League w TVP, czyli Manchester City vs Tottenham Hotspur

Manchester City dotarł już kiedyś do półfinału Ligi Mistrzów. Dla Tottenhamu sam udział w tegorocznym ćwierćfinale jest historycznym osiągnięciem. W piłkarskiej elicie pojawia się dopiero od trzech sezonów. Wcześniej kibice tego zespołu mogli oglądać swoich ulubieńców co najwyżej w Lidze Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że pomiędzy tymi zespołami jest jakiś zauważalny dystans. Ewentualny awans Tottenhamu nie powinien dla nikogo być zaskoczeniem.

Dotychczasowe występy City w Lidze Mistrzów nasuwają niezbyt korzystne skojarzenie z PSG. Od lat mówi się o ogromnych pieniądzach i piłkarskim potencjale obu tych zespołów. Od lat kibice innych drużyn mają okazję do kpin z ich aspiracji. W tym roku PSG w niepojęty sposób odpadło z rezerwami Manchesteru United. Przegrana bajecznie bogatego City z zaciskającym pasa Tottenhamem (latem do klubu nie kupiono żadnego nowego zawodnika) dałaby paliwo do kolejnej rundy drwin i memów.

Ten mecz będzie wyjątkowo istotny dla podtrzymania reputacji Pepa Guardioli, jako jednego z najlepszych trenerów na świecie. Po odejściu z Barcelony nie udało mu się już podbić Ligi Mistrzów ani w Bayernie Monachium, ani w City. Z kolei swoją gwiazdę ma szansę zbudować Mauricio Pochettino, który w Tottenhamie zbudował naprawdę solidny zespół. W ostatnich miesiącach wiele spekulowało się o jego zatrudnieniu w Manchesterze United. Ostatecznie klub ten postawił jednak na Solskjaera. W dzisiejszym starciu Pochettino może chcieć udowodnić, że włodarze United popełnili błąd.

Gdzie obejrzeć mecz Manchester City – Tottenham Hotspur?

Manchester City podejmie na własnym stadionie Tottenham Hotspur w środę 17 kwietnia o godz. 21:00. Transmisja ze spotkania będzie dostępna w TVP 1 i TVP Sport oraz na kanale Polsat Sport Premium. Mecz możne będzie zobaczyć też przez internet na platformie Ipla. Dostęp do Polsatu Sport Premium w ramach Ipla.tv na okres 7 dni kosztuje 40 złotych.