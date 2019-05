Dziś w Lidze Mistrzów Barcelona kontra Liverpool. Tego meczu nie można przegapić

Nie ujmując niczego Tottenhamowi i Ajaksowi, to właśnie takie starcia jak to Liverpoolu z Barceloną stanowią prawdziwą wizytówkę Ligi Mistrzów. Już przed pierwszym gwizdkiem wiadomo, że będzie to wielki mecz. Same nazwiska gwiazd europejskiej piłki wystarczyłyby za zapowiedź. Messi, Suarez, Coutinho, Busquets, Rakitic, Alba, Pique, ter Stegen. Salah, Mane, Firmino, Henderson, Wijnaldum, Matip, van Dijk, Becker. Do tego słynny kataloński styl gry i heavy metal Kloppa. Nastawcie budziki, żeby leniwa majówka przy grillu nie pozbawiła was przyjemności oglądania tego spotkania.

Gdzie oglądać mecz Barcelona – Liverpool?

Mecz Barcelony z Liverpoolem dostępny będzie na otwartych kanałach TVP 1 oraz TVP Sport, a także na płatnym Polsat Sport Premium 1. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00, ale Polsat studio przedmeczowe rozpocznie już o 18. Starcie obu drużyn możne będzie oglądać także w internecie: za darmo na sport.tvp.pl oraz za opłatą w serwisie ipla.tv.

