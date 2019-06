1 czerwca o godzinie 21:00 w Madrycie rozpocznie się finał Ligi Mistrzów 2018/2019. Już teraz możemy powiedzieć, że była to jedna z najlepszych edycji tego piłkarskiego widowiska. Tottenham Hotspur i Liverpool FC mogą jednak sprawić, że zostanie zapamiętana jako ta najlepsza.

Angielski finał zwiastuje świetne widowisko?

Zarówno Tottenham, jak i Liverpool chwalone są za to, z czym przez lata były utożsamiane najlepsze angielskie drużyny. Za walkę do końca, ale i od pierwszej minuty, za wkładanie serca w cały mecz i poświęcania się dla zespołu. Chwaleni są także trenerzy Klopp i Pochettino. To dzięki nim oprócz samej walki oglądamy też przyjemną dla oka grę i składne akcje. Obaj mają świetną historię i sympatię kibiców, co przekłada się także na sympatie dla obu zespołów.

Neutralnym kibicom przypuszczalnie trudno jest wskazać, za kim będą trzymać kciuki w tym starciu. Może za Liverpoolem, który jest świetnie poukładaną drużyną i któremu rok temu brakło naprawdę niewiele? Za Mo Salahem, wykluczonym z ubiegłorocznego finału przez sprytny faul Sergio Ramosa? Może za Tottenhamem, który z powodu oszczędności nie kupił przed sezonem ani jednego zawodnika, co na tym poziomie, zwłaszcza w Lidze Mistrzów, jest światowym ewenementem i dodaje jeszcze jeden romantyczny akcent do całej tej historii?

Niezależnie od swoich sympatii, 1 czerwca wszyscy fani piłki nożnej znów zasiądą przed telewizorami. I w tym roku nawet ci znacznie starsi będą mogli należycie świętować Dzień Dziecka.

Finał Ligi Mistrzów Tottenham - Liverpool. Gdzie oglądać online i w telewizji?

Finałowy mecz Champions League odbędzie się 1 czerwca. Rozpoczęcie spotkania zaplanowano na godzinę 21:00. Mecz będzie można oglądać na kanale TVP1 oraz na kodowanym Polsat Sport Premium. W internecie transmisja ze spotkania będzie dostępna za darmo na tvp.sport.pl oraz na ipla.tv.

