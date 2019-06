Finał Ligi Mistrzów. Liverpool wygrywa, ale w memach króluje... półnaga kobieta

Galeria:

Liverpool pokonuje Tottenham 2:0 w finale Ligi Mistrzów. MEMY

Finałowe starcie Ligi Mistrzów obfitowało bowiem nie tylko w sportowe emocje. W pierwszej połowie serca fanów mocniej zabiły, gdy na boisku pojawiła się... półnaga kobieta. Kim jest pani, która zakłóciła mecz FC Liverpool - Tottenham Hotspur?

W trakcie pierwszej połowy finału Ligi Mistrzów sędzia Damir Skomina musiał na chwilę przerwać mecz. W 18. minucie meczu na placu gry pojawiła się kobieta w stroju kąpielowym. Fanka przebiegła boiska z uniesionymi rękoma, a potem została złapana przez stewardów i odprowadzona poza murawę.

Media donoszą, że kobieta, która podczas spotkania finałowego Champions League w skąpym stroju wbiegła na boisko, to Kinsey Wolanski. Okazuje się, że półnaga modelka miała swój cel – zareklamować kanał na YouTube, który prowadzi wspólnie z chłopakiem – pranksterem Vitalijem Zdorovezkim. „Vitaly Uncensored” oferuje niewyszukaną rozrywkę, sporo nagości i treści przeznaczonych raczej dla dorosłych widzów.

Kinsey Wolanski - kobieta, która przerwała finał Ligi Mistrzów. Zdjęcia

Sama Kinsey Wolanski spełnia się jako modelka i instagramerka, a w sieci nie szczędzi swoich fotografii w oszczędnym stroju. Z pewnością po sobotnim występie jej popularność znacznie wzrośnie.

Finał Ligi Mistrzów

Wracając do sportowych emocji: w sobotę Liverpool pokonał Tottenham Hotspur w finale Ligi Mistrzów 2:0. Pierwsza bramka padła już w 2. minucie meczu, Hugo Llorisa z linii 11 metra pokonał Mohamed Salah. Na drugą bramkę kibicom zgromadzonym na Wanda Metopolitano przyszło poczekać do 87. minuty, wtedy to bramkę na 2:0 zdobył Divock Origi.

Piłkarze Liverpoolu puchar zdobyli po 14 latach. W sezonie 2004/2005 „The Reds” pokonali po rzutach karnych AC Milan. Bramki zwycięzców wtedy strzegł Jerzy Dudek.

