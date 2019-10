Krychowiak postraszy Atletico, a Szczęsny zatrzyma Bayer? Polacy grają w Lidze Mistrzów

To zdecydowanie jedna z najciekawszych grup tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. O awans do dalszej fazy rozgrywek walczą nie tylko Juventus Turyn czy Atletico Madryt, ale również Lokomotiw Moskwa, który jako jedyny w pierwszej kolejce odnotował zwycięstwo. We wtorkowych starciach zobaczymy w akcji Polaków, w tym świetnie dysponowanego ostatnio Grzegorza Krychowiaka.

Już w pierwszej kolejce byliśmy świadkami piłkarskiego hitu. Atletico Madryt podejmowało Juventus Turyn, a spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2. Równolegle Lokomotiw Moskwa poradził sobie na wyjeździe z Bayerem Leverkusen, a wygrania 2:1 dała rosyjskiej ekipie prowadzenie w grupie D. Sytuacja w stawce może się jednak zmienić już 1 października, ponieważ koledzy Grzegorza Krychowiaka zmierzą się z ekipą ze stolicy Hiszpanii. Podopieczni Jurija Siomina wprawdzie odpadli z Pucharu Rosji po przegranej w rzutach karnych z Bałtiką Kaliningrad, ale na ligowym podwórku radzą sobie o wiele lepiej. Zespół, w którym występują Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus wygrał dwa ostatnie spotkania i zajmuje obecnie drugie miejsce w lidze, tracąc dwa punkty do CSKA Moskwa. Polacy wybiegli na boisko w sobotnim spotkaniu z Zenitem Petersburg, a świetne zawody rozegrał Krychowiak, który imponującym uderzeniem z dystansu dał swojej drużynie jednobramkowe zwycięstwo. Atletico prezentuje z kolei bardzo nierówną formę. Podopieczni Diego Simeone z ostatnich czerech spotkań ligowych dwa zremisowali, a do tego „dorobku” dorzucili jedną porażkę i wygraną. W ostatnim meczu Primera Division bezbramkowo zremisowali z Realem Madryt i obecnie zajmują trzecie miejsce w lidze tracąc punkt do lokalnego rywala i wyprzedzając o jedno oczko FC Barcelonę. Ciekawie zapowiada się również drugi mecz w grupie D. Juventus Turyn podejmie u siebie Bayer Leverkusen. Na boisku prawdopodobnie zobaczymy Wojciecha Szczęsnego, a akcje w ataku będą napędzali Cristiano Ronaldo i Paulo Dybala. Mistrzowie Włoch są zdecydowanym faworytem tego spotkania tym bardziej, że wygrali trzy ostatnie mecze ligowe i zajmują drugie miejsce w tabeli ustępując jedynie Interowi Mediolan. Bayer otrząsnął się już z porażki 0:4 z Borussią Dortmund i w ostatnich dwóch kolejkach zdobył komplet punktów. Gdzie można obejrzeć mecze Lokomotiw Moskwa – Atletico Madryt oraz Juventus Turyn – Bayer Leverkusen? Zarówno mecz Lokomotiwu Moskwa z Atletico Madryt, jak i starcie Juventusu Turyn z Bayerem Leverkusen, rozpoczną się we wtorek o godz. 21. Transmisję pierwszego spotkania przeprowadzi stacja Polsat Sport Premium 2. Drugi mecz Ligi Mistrzów można obejrzeć na kanale Polsat Sport premium 3 PPV. Czytaj także:

