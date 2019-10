Robert Lewandowski zapoluje na Tottenham w Londynie. To hit grupy B Ligi Mistrzów

Kapitan reprezentacji Polski we wtorek 1 października wieczorem będzie miał naprawdę dobrą szansę na poprawienie swojego dorobku strzeleckiego w Champions League. Zespół Tottenhamu gra ostatnio w kratkę, a angielscy dziennikarze – jak to mają w zwyczaju – alarmują o kryzysie w szeregach londyńczyków. Mimo wszystko nie stawialibyśmy krzyżyka na podopiecznych Mauricio Pochettino – w końcu to ubiegłoroczni półfinaliści tych rozgrywek, a i w Premier League są na przyzwoitym, siódmym miejscu.

Faworytem w tym meczu będzie jednak Bayern, który sprawia wrażenie, jakby otrząsnął się z wszystkich problemów, które dotykały tej drużyny w ostatnich miesiącach. Po sześciu kolejkach Bundesligi zespół Niko Kovaca prowadzi w tabeli z 19 golami strzelonymi i tylko 6 straconymi. Także rozgrywki Ligi Mistrzów niemiecki gigant zaczął odpowiednio, pokonując 3:0 Crveną Zvezdę. Do formy strzeleckiej wrócił również Robert Lewandowski, który w 9 spotkaniach w tym roku zdobył już 12 goli.

Drugie starcie w grupie B prezentuje się mniej okazale. FK Crvena Zvezda podejmuje u siebie Olympiakos SFP. Serbowie w swojej lidze są obecnie na 2. miejscu, Grecy z kolei zajmują u siebie pozycję lidera, a i w pierwszym starciu Ligi Mistrzów obronili się przed naporem Tottenhamu, uzyskując na własnym stadionie remis 2:2. Być może przy słabszej formie angielskiej drużyny któryś z tych zespołów spróbuje zawalczyć o drugie miejsce w grupie? Przekonamy się w najbliższych miesiącach.

Gdzie obejrzeć mecze FK Crvena Zvezda – Olympiakos oraz Tottenham Hotspur – FC Bayern Monachium?

Mecz Crvenej Zvezdy z Olympiakosem rozpocznie się o godzinie 21 we wtorek 1 października. Transmisję ze spotkania przeprowadzi stacja Polsat Sport Premium 5. Drugi mecz grupy B, między Tottenhamem i Bayernem rozpocznie się również o godzinie 21 i będzie dostępny na Polsat Sport Premium 1. Oba spotkania do obejrzenia także na platformie Ipla.tv.