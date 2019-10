Popis Lewandowskiego, męki Realu. Zobacz memy z Ligi Mistrzów!

Tottenham Hotspur w ubiegłym sezonie grał w finale Ligi Mistrzów, gdzie minimalnie uległ Liverpoolowi. Drużyna z Londynu nie udowodniła jednak, że jest potentatem do regularnego osiągania sukcesów w rozgrywkach. Starcie z Bayernem Monachium zweryfikowało umiejętności i możliwości podopiecznych Mauricio Pochettino, którzy stanowili tło dla rywali z Niemiec. Wprawdzie po 12 minutach gospodarze prowadzili dzięki trafieniu Sona, ale później nastąpiła bolesna lekcja futbolu, jakiej udzielili Robert Lewandowski i spółka.

Najpierw w 15. minucie wyrównał Joshua Kimmich. Później dwa trafienia dołożył kapitan polskiej reprezentacji, który od początku sezonu imponuje wysoką skutecznością. Bohaterem spotkania był jednak Serge Gnabry, który aż czterokrotnie trafiał do siatki Tottenhamu. Gospodarze byli w stanie dołożyć jedynie bramkę Harry'ego Kane'a z rzutu karnego i przegrali 2:7.

Real blisko porażki

Emocji nie brakowało także w Madrycie, gdzie Real podejmował teoretycznie słabszy Club Brugge. Goście z Belgii podeszli do tego starcia bardzo ambitnie i już do przerwy prowadzili 2:0. „Królewscy" dzięki trafieniom Sergio Ramosa i Casemiro zdołali wyrównać, ale i tak ich forma jest daleka od tego, co prezentowali jeszcze dwa sezony temu, gdzie nie mieli sobie równych w Lidze Mistrzów.

W pozostałych meczach obyło się bez większych niespodzianek. Manchester City wygrał u siebie 2:0 z Dinamo Zagrzeb, a Damian Kądzior przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych. Juventus Turyn na własnym sezonie pokonał Bayer Leverkusen 3:0, a PSG skromnie wygrało z Galatasaray 1:0. Grzegorz Krychowiak nie dał rady zatrzymać Atletico Madryt, który pokonał Lokomotiw Moskwa 2:0.

