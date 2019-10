Hit Ligi Mistrzów w grupie F. Barcelona gości odnowiony Inter

Romelu Lukaku i Alexis Sanchez z Manchesteru United to dwa najgłośniejsze, ale nie jedyne transfery do Interu tego lata. Za 20 i 22 miliony euro do napadu włoskiego klubu ściągnięto także Valentino Lazaro i Matteo Politano, a pomoc wzmocnił za 12 mln euro Nicolo Barella. Najważniejszym transferem było jednak przyjście trenera Antonio Conte. To on poukładał Inter w taki sposób, że po sześciu kolejkach Serie A mediolańczycy mają pełne 18 punktów. Liga, a Liga Mistrzów to jednak zupełnie co innego. Dobrze pokazuje to pierwszy mecz ze Slavią Praga, który Inter tylko zremisował.

Jeśli już mówimy o zmianach, to spore zaszły także w Barcelonie. Do stolicy Katalonii za 120 mln euro przyszedł mistrz świata Antoine Griezmann. Za 75 mln euro ściągnięto też Frenkiego de Jonga z Ajaksu Amsterdam. Sensacją sezonu jest za to 16-letni Ansu Fati, który już strzelał i asystował w pierwszej drużynie "Barcy", a przecież do nowości należy zaliczyć też długą nieobecność leczącego kontuzję Leo Messiego, bez którego przez wiele lat trudno było w ogóle wyobrazić sobie grę tego zespołu.

Starcie pomiędzy Interem i Barceloną będzie najciekawszym, ale nie jedynym ciekawym w tej grupie. W pierwszej kolejce czeska Slavia Praga pokazała, że nie zamierza tanio sprzedać skóry i chce powalczyć z gigantami o punkty. Szansa na powiększenie dorobku może pojawić się także w tym spotkaniu, ponieważ Borussia wyraźnie złapała zadyszkę i trzy ostatnie spotkania pod rząd tylko zremisowała. Biorąc pod uwagę, że we wcześniejszych pięciu meczach gromiła rywali zdobywając łącznie 20 goli, pozostaje jedynie czekać na odblokowanie się piłkarzy Luciena Favre'a.

Gdzie można obejrzeć mecze grupy F?

Mecz Slavii Praga z Borussią Dortmund odbędzie się w środę o godz. 18.55, a transmisję ze spotkania przeprowadzi Polsat Sport Premium 2. Barcelona oraz Inter rozegrają mecz o 21, a transmisja będzie dostępna dzięki kanałowi Polsat Sport Premium 1 oraz TVP1.