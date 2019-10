Liga Mistrzów. Szachtar Donieck i Dinamo Zagrzeb walczą o drugie miejsce grupy C

Po dwóch pierwszych kolejkach układ sił w grupie Manchesteru City jest bardzo klarowny. Na pierwszym miejscu Anglicy (6 punktów) pod wodzą Pepa Guardioli, dalej Dinamo Zagrzeb i Szachtar Donieck (po 3 punkty), które przegrały swoje mecze z gigantem Premier League i wygrały z zamykającą tabelę Atalantą (0 punktów). W najbliższej kolejce lider zmierzy się z niespodziewanym outsiderem, a „średniacy” między sobą.

Dinamo z Atalantą wygrało 4:0, Szachtar Hiszpanów pokonał 2:1. Z kolei z Manchesterem City Chorwaci przegrali 0:2, a Ukraińcy 0:3. Ostatnie wyniki lepsze ma jednak Szachtar: nie licząc porażki w Lidze Mistrzów, w ostatnich 10 meczach wygrywał 9 razy, raz remisując. Dinamo Zagrzeb w tym samym okresie wygrało 6 razy, odnotowało dwa remisy i dwie porażki plus oczywiście przegraną z City.

Warto pamiętać, że Szachar i Dinamo w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów zagrają ze sobą 22 października, by ponownie spotkać się już 6 listopada. Nie skreślamy całkowicie Atalanty, jednak jej falstart w tych rozgrywkach pozwala zaryzykować tezę, że ukraińsko-chorwacki dwumecz przesądzi o końcowym układzie tabeli w grupie C. Na potknięcia Manchesteru City raczej nie ma co liczyć. Choć w piłce wszystko jest możliwe, to jest to drużyna zbyt poukładana i zbyt silna, by ktokolwiek miał jej poważnie zagrozić w zajęciu pierwszego miejsca w tej grupie.

Szachtar Donieck – Dinamo Zagrzeb. Gdzie oglądać?

Mecz Szachtara z Dinamem rozpocznie się o godzinie 18:55. Transmisja dostępna będzie na kanale Polsat Sport Premium 2. W internecie mecz obejrzeć można będzie na www.ipla.tv.