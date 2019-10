Liga Mistrzów. Manchester City gra z ostatnią drużyną grupy C. Atalanta podniesie się z kolan?

Atalanta to rewelacja włoskiej Serie A. Po ośmiu kolejkach ma 17 punktów i dzielnie goni bogate Inter Mediolan oraz Juventus Turyn. Wyprzedza m.in. Napoli, Cagliari, Romę i Lazio. W tegorocznej Lidze Mistrzów jej jednak nie idzie. Zdążyła już przegrać z obiema drużynami, z którymi miała walczyć o drugie miejsce grupy C. Z Szachtarem było to 1:2, a z Dinamem Zagrzeb aż 0:4.

Manchester City z kolei zgodnie z planem przewodzi w grupie C, po dość łatwym ograniu Chorwatów i Ukraińców. W zawsze konkurencyjnej Premier League również radzi sobie dobrze, mając po 9 kolejkach 19 punktów i drugie miejsce za Liverpoolem. Zespół Pepa Guardioli ma aż o 20 więcej goli strzelonych niż straconych (Atalanta u siebie w tej samej statystyce ma „tylko” 8 bramek na plusie).

Czy więc we wtorek 22 października Włosi zostaną rzuceni Anglikom na pożarcie? Jest to najbardziej prawdopodobny, ale wcale niekonieczny scenariusz. City pokazało w ostatnim czasie, że potrafi zlekceważyć rywala i przegrać z 12. w tabeli Wolverhampton oraz 19. Norwich. Atalanta z kolei była w stanie pokonać włoską Romę 2:0 czy strzelić w pierwszej połowie trzy gole Lazio (ostatecznie tylko zremisowała). Niemal każdy wskazuje tu na zwycięstwo Manchesteru City. My nie będziemy wyjątkiem, ale zakładać się nie zamierzamy. Atalanta w tym meczu nie ma nic do stracenia. Brak punktów w starciu z mistrzem Anglii uczyni awans do kolejnej fazy praktycznie niemożliwym.

Manchester City - Atalanta Bergamo. Gdzie oglądać?

Mecz Manchesteru City z Atalantą rozpocznie się we wtorek 22 października o godzinie 21:00. Spotkanie transmitowane będzie na kanale Polsat Sport Premium 6. Transmisję w internecie oglądać można na www.ipla.tv.