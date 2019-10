Real pod ścianą, PSG z dużym komfortem. Giganci grają w Lidze Mistrzów

„Królewscy” przyzwyczaili nas do swojej dominacji na europejskich boiskach. Wprawdzie w ubiegłorocznej edycji Ligi Mistrzów klub z Madrytu odpadł w 1/8 po dwumeczu z rewelacyjnym Ajaksem Amsterdam, ale przez trzy poprzednie sezony sięgał po końcowy triumf. Teraz nie jest już tak kolorowo, a wysoka porażka z PSG oraz remis z Club Brugge sprawiły, że podopieczni Zinedine Zidane'a zajmują ostatnie miejsce w grupie z zaledwie jednym punktem na koncie. Real we wtorkowy wieczór zagra na wyjeździe z Galatasaray SK. Ekipa ze Stambułu również uzbierała zaledwie jedno oczko, ale dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu zajmuje trzecie miejsce. Zakładając, że PSG poradzi sobie z Club Brugge, wtorkowy mecz w Stambule może wyłonić drużynę, która znacznie zwiększy swoje szanse awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

Realzajmuje obecnie drugie miejsce w lidze hiszpańskiej, tracąc punkt do Barcelony. „Królewscy" przegrali ostatni wyjazdowy mecz z Mallorcą, a wcześniej wygrali z Granadą i zremisowali z Atletico. Galatasaray na ligowym podwórku radzi sobie słabiej, a piąte miejsce w tabeli to efekt serii remisów. Podopieczni Fatiha Terima wygrali jednak dwie ostatnie potyczki, dzięki czemu do spotkania z podopiecznymi Zidane'a przystąpią w dobrych nastrojach.

Bez Neymara, ale w formie

W drugim spotkaniu grupy A Paris Saint-Germain zmierzy się na wyjeździe z Club Brugge. Ekipa z Paryża prowadzi z kompletem punktów, pewnie rozprawiając się z Realem (3:0) oraz skromnie wygrywając z Galatasaray 1:0. Podopieczni Thomasa Tuchela po dziesięciu kolejkach przewodzą stawce w Ligue 1, mając pięć punktów przewagi nad drugim Nantes. W ostatniej kolejce Paryżanie pokonali Nice aż 4:1, chociaż z powodu kontuzji nie grał Neymar. Brazylijczyka zabraknie także podczas wtorkowego meczu.

Club Brugge, który po dwóch remisach zajmuje drugie miejsce w grupie A, nie ma ostatnio sobie równych w Belgii. Drużyna prowadzona przez Philippe Clementa wygrała pięć ostatnich spotkań ligowych strzelając 14 bramek i tracąc zaledwie jedną. Chociaż PSG będzie faworytem meczu, to ekipa z Brugii z pewnością stawi zaciekły opór, starając się urwać choćby jeden punkt.

Gdzie można obejrzeć mecze PSG i Realu?

Mecze Galatasaray – Real Madryt oraz Club Brugge – PSG rozpoczną się we wtorek 22 października o godzinie 21. Starcie „Królewskich” będzie dostępne na antenie Polsat Sport Premium 5 PPV, a mecz PSG na Polsat Sport Premium 3 PPV.