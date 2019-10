Inter Mediolan gra dziś z Borussią. Piłkarski rarytas w Lidze Mistrzów

Ten sezon miał należeć do Interu Mediolan. Podopieczni Antonio Conte są wiceliderem Serie A, tracąc tylko punkt do Juventusu Turyn. Nazwiska takie jak Godin, Sanchez, Martinez czy Lukaku robią wrażenie, a Nerazzurri chcieli po latach niepowodzeń w końcu podbić Europę. Pierwsze spotkania w grupie F pokazały jednak, że łatwo nie będzie. Remis ze Slavią Praga oraz porażka z Barceloną sprawiły, że Inter wylądował na ostatnim miejscu i potrzebuje wygranej w starciu z Borussią, by odbić się od dna. Włoska ekipa zagra bez Alexisa Sancheza, który doznał kontuzji podczas meczu Chile z Kolumbią, a jego koledzy muszą stanąć na wysokości zadania, by po zakończonym spotkaniu dopisać do swojego dorobku trzy punkty. Wprawdzie mają po swojej stronie przywilej boiska, ale goście z Dortmundu to lider grupy, który ani myśli odpuścić wtorkowe spotkanie.

Borussia do tej pory bezbramkowo zremisowała z Barceloną i pokonała na wyjeździe Slavię Praga 2:0. W Bundeslidze ekipa z Dortmundu zajmuje czwarte miejsce, odnotowując od startu sezonu cztery wygrane, trzy remisy i jedną porażkę. Podopieczni Luciena Favre w ostatniej kolejce wygrali 1:0 z Borussią Moenchengladbach i teraz mogą w pełni skupić się na walce w Lidze Mistrzów. Niemiecka drużyna ma aspiracje nie tylko na wejście z grupy, ale również o zawalczenie w fazie pucharowej. Rok temu Borussia zakończyła zmagania na 1/8 finału po dwumeczu z Tottenhamem Hotspur, ale kibice wciąż mają nadzieję na nawiązanie do sukcesów z sezonu 2012/2013, kiedy to udało się dojść do finału rozgrywek.

W drugim meczu grupy F Slavia Praga podejmie Barcelonę. Lider ligi czeskiej wie jak urywać punkty faworytom, czego potwierdzeniem był remis z Interem Mediolan. Teraz zadanie będzie o wiele trudniejsze tym bardziej, że Duma Katalonii wróciła na fotel lidera Primera Division wygrywając trzy ostatnie starcia ligowe. Podopieczni Ernesto Valverde strzelili przy tym dziewięć bramek nie tracąc żadnej i powinni bez większych problemów poradzić sobie w stolicy Czech.

Gdzie obejrzeć mecze Inter Mediolan – Borussia Dortmund oraz Slavia Praga – FC Barcelona?

Hitowe starcie Interu Mediolan z Borussią Dortmund oraz Slavii Praga z FC Barceloną rozpoczną się o godz. 21. Pierwsze ze spotkań będzie transmitowane przez Polsat Sport Premium 2. Mecz Barcelony można z kolei obejrzeć dzięki transmisji Polsat Sport Premium.

Czytaj także:

Napoli i Liverpool walczą w Lidze Mistrzów. Arkadiusz Milik przed trudnym zadaniem