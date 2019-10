Liga Mistrzów. Dziś mecze wyrównanej grupy G, gdzie niemal każdy ma swoje problemy

Układ grupowej tabeli podpowiada, że do ogrania w ten środowy wieczór będzie przede wszystkim Benfica Lizbona. Jak dotąd Portugalczycy zanotowali dwie porażki i stracili pięć bramek, strzelając zaledwie dwie. W dość przyzwoitej lidze krajowej idzie im jednak dobrze, co powinno wzmóc czujność graczy Lyonu. Z dotychczasowych siedmiu spotkań Primeira Ligi Benfica wygrała sześć i zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 18 punktów. Na krajowym podwórku straciła tylko trzy gole, strzelając ich aż 13.

Tym bardziej, że Olympique Lyon przeżywa w tym sezonie prawdziwą zapaść. Po 10 meczach zajmuje odległe, 17. miejsce w tabeli Ligue 1. Ostatnie pięć meczów Francuzów w tych rozgrywkach to trzy porażki i dwa remisy. Należy jednak pamiętać, że Liga Mistrzów rządzi sie osobnymi prawami. Po usłyszeniu charakterystycznego hymnu Champions League w zawodników wstępuje dodatkowa wiara we własne siły i grają oni na swoim najwyższym poziomie, o czym już wielokrotnie przekonaliśmy się, gdy drużyny bezlitośnie obijane w lidze, potrafiły dochodzić do dalekich etapów LM.

W drugim meczu tej grupy rosyjski Zenit zmierzy się z niemieckim RB Lipsk. Ten pierwszy zespół przewodzi w tabeli z czterema punktami i wydaje się faworytem starcia. W swojej lidze po 13 meczach ma 29 punktów i zajmuje drugie miejsce, w ostatnich pięciu spotkaniach wygrywał cztery razy i tyko raz przegrał. Zespół z Lipska w Champions League nie odstaje i ma trzy punkty, jednak u siebie radzi sobie zdecydowanie gorzej. Po 8 kolejkach ma 5. pozycję, a z ostatnich pięciu meczów wygrał zaledwie jeden, raz przegrywając i aż trzykrotnie remisując.

RB Lipsk – Zenit. Gdzie oglądać?

Starcie RB Lipsk z Zenitem Sankt Petersburg rozpocznie się w środę 23 października o godzinie 18:55. Transmisja dostępna będzie na kanale Polsat Sport Premium 2 oraz w portalu internetowym ipla.tv.

Benfica Lizbona – Olympique Lyon. Gdzie oglądać?

Mecz Benfiki z Lyonem rozpocznie się w środę 23 października o godzinie 21:00. Transmisja na kanale Polsat Sport Premium 3 oraz w ipla.tv.

