Krychowiak zatrzyma Juventus? Lokomotiw musi wygrać ten mecz

Paulo Dybala już od kilku sezonów zgłasza aspiracje do tytułu jednego z najlepszych zawodników na świecie. Swoją wartość udowodnił podczas pierwszego meczu Juventusu Turyn z Lokomotiwem Moskwa, kiedy to gospodarze do 77. minuty sensacyjnie przegrywali po trafieniu Aleksieja Miranczuka. Wtedy do akcji wkroczył reprezentant Argentyny najpierw pokonując bramkarza rywali strzałem z dystansu, a dwie minuty później dając „Starej Damie” prowadzenie. Tym samym włoska drużyna jest liderem grupy D, z identycznym dorobkiem punktowym co Atletico Madryt i z czterema „oczkami” przewagi nad Lokomotiwem. Jeśli podopieczni Jurija Siomina nie chcą zakończyć swojego udziału w Lidze Mistrzów na fazie grupowej, muszą wygrać środowy mecz.

Walka o awans

Chociaż Juventus będzie grał na wyjeździe, to i tak będzie zdecydowanym faworytem spotkania. Podopieczni Maurizio Sarriego są liderami Serie A, odnotowując w ostatnich pięciu kolejkach aż cztery wygrane i tylko jeden remis. Dla klubu, który od lat dominuje na ligowym podwórku, priorytetem i tak są rozgrywki europejskie. Tym bardziej, że w ostatnich kilku sezonach „Stara Dama” grała w finale Ligi Mistrzów dwukrotnie. Najpierw Juventus przegrał w 2015 roku z Barceloną, a dwa lata później uległ Realowi Madryt. Gracze z Allianz Stadium mają jednak aspiracje do walki o trofeum, a zwycięstwo nad Lokomotiwem będzie kolejnym ważnym krokiem w tym kierunku.

Lokomotiw Moskwa, w barwach którego występuje będący ostatnio w świetnej formie Grzegorz Krychowiak, zajmuje z kolei trzecie miejsce w lidze rosyjskiej. Podopieczni Jurija Siomina po przegranej z Juventusem w poprzedniej kolejce odnotowali jeszcze porażkę ze Spartakiem Moskwa i zaledwie zremisowali z FK Ufa, który jest ligowym średniakiem. Starcie ze „Starą Damą” będzie okazja nie tylko do przełamania słabej passy, ale również do walki o pozostanie w grze. Ewentualna porażka sprawi, że szanse Lokomotiwu na awans do fazy pucharowej drastycznie zmaleją, a jedynym realnym celem będzie walka w Lidze Europy.

Gdzie można obejrzeć mecz Lokomotiw Moskwa – Juventus Turyn?

Mecz Lokomotiwu Moskwa z Juventusem Turyn rozpocznie się 6 listopada o godzinie 18:55. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1.

