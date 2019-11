Tymczasowy trener i niezawodny Lewandowski. Bayern Monachium walczy w Lidze Mistrzów

Bayern Monachium w ostatnich sezonach przyzwyczaił nas do dominacji na podwórku ligowym. Teraz sytuacja przedstawia się nieco inaczej, a po 10 kolejkach klub z Allianz Arena zajmuje czwarte miejsce. Wprawdzie Robert Lewandowski i spółka poradzili sobie pod koniec października z Union Berlin, ale na początku listopada przegrali 1:5 z Eintrachtem Frankfurt. Wysoka porażka była gwoździem do trumny Nico Kovaca, który odszedł z klubu, a tymczasowym trenerem został dotychczasowy asystent Chorwata, Hans-Dieter Flick. Będzie to dla niego debiut w roli pierwszego szkoleniowca klubu tej rangi.

Remis będzie sensacją

O ile w Bundeslidze Bayern radzi sobie średnio, o tyle w Lidze Mistrzów graczom z Bawarii nie można niczego zarzucić. Z kompletem zwycięstw przewodzą stawce w grupie B, a starcie z Olympiakosem powinno być jedynie dopełnieniem formalności tym bardziej, że środowy rywal wywalczył do tej pory zaledwie punkt. W pierwszym starciu górą była niemiecka drużyna, która wygrała 3:2 po dwóch golach Roberta Lewandowskiego i jednym trafieniu Corentina Tolisso. Tym razem ekipa Bawarii będzie miała po swojej stronie przywilej boiska oraz kibiców, którzy przyjdą na stadion po to, by zobaczyć odnowioną i zupełnie inną niż w trakcie starcia z Eintrachtem drużynę.

Olympiakos wprawdzie jest liderem ligi greckiej, ale na europejskich boiskach musi uznawać wyższość innych drużyn. Po dwóch porażkach i jednym remisie podopieczni Pedro Martinsa zajmują ostatnie miejsce w grupie i nawet walka o trzecie miejsce premiowane grą w Lidze Europy wydaje się być poza ich zasięgiem. Każdy wynik inny niż zwycięstwo Bayernu będzie można upatrywać w kategorii sensacji, ale goście z Grecji zapewne będą chcieli wykorzystać zamieszanie wokół stanowiska szkoleniowca oraz obniżkę formy zawodników z Bawarii, by wywalczyć chociaż jeden punkt.

Gdzie obejrzeć mecz Bayern Monachium – Olympiakos Pireus?

Mecz Bayernu Monachium z Olympiakosem Pireus rozpocznie się 6 listopada o godzinie 18:55. Relacja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 2.

