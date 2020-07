Rozlosowano ćwierćfinały Ligi Mistrzów. Lewandowski zmierzy się z Messim?

Do 1/8 finału Ligi Mistrzów awansowało 16 ekip, które w lutym i marcu rozgrywały swoje spotkania. Tylko w czterech przypadkach udało się rozegrać dwa mecze, dzięki czemu w ćwierćfinale zameldowały się drużyny PSG, Atalanty, Atletico Madryt oraz RB Lipsk. Pozostałe drużyny nie rozegrały rewanżów, przez co dopiero 7 i 8 sierpnia dowiemy się, kto uzupełni tę stawkę. W walce o awans do kolejnego etapu rozgrywek pozostały ekipy Realu Madryt i Manchesteru City (pierwszy mecz zakończony wynikiem 1:2), Chelsea Londyn i Bayern Monachium (0:3), Olympique Lyon i Juventus Turyn (1:0) oraz Napoli i FC Barcelona (1:1).

Ćwierćfinały bez rewanżów

Przypomnijmy, mecze ćwierćfinałowe zostaną rozegrane na dwóch stadionach w Lizbonie, a organizatorzy przewidzieli tylko jedno spotkanie na parę, przez co nie będzie rewanżów. W turnieju finałowym, którego tegoroczna formuła jest wyjątkowa i podyktowana sytuacją epidemiologiczną, zobaczymy następujące starcia:

Real Madryt lub Manchester City vs Olympique Lyon lub Juventus Turyn

RB Lipsk vs Atletico Madryt

Napoli lub FC Barcelona vs Chelsea Londyn lub Bayern Monachium

Atalanta vs PSG.

Biorąc pod uwagę bezpieczną zaliczę z pierwszego spotkania, Bayern Monachium jest niemal pewny awansu do ćwierćfinału. Z kolei jeśli FC Barcelona pokona ekipę Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego, to w kolejnym etapie rozgrywek Robert Lewandowski zagra przeciwko Leo Messiemu. To będzie istotny pojedynek nie tylko w kontekście Ligi Mistrzów, ale również walki o Złotą Piłkę. Od pewnego czasu komentatorzy spekulują, że jeżeli Polak dojdzie do finału europejskich rozgrywek, to będzie miał realną szansę na triumf w prestiżowym indywidualnym plebiscycie.

Co z półfinałami?

Po meczach ćwierćfinałowych zaplanowanych na 12 i 15 sierpnia, czekają nas półfinały. Dalsza drabinka przedstawia się następująco:

Real Madryt lub Manchester City/ Olympique Lyon lub Juventus Turyn zagra z Napoli/Barcelona lub Chelsea/Bayern

Atletico lub RB Lipsk zagra z Atalantą lub PSG

Półfinały zaplanowano na 18 i 19 sierpnia. Zwycięskie ekipy zmierzą się później na Estadio da Luz w spotkaniu rozegranym 23 sierpnia.

