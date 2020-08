Liga Mistrzów. Atalanta vs PSG, czyli czarny koń kontra niespełniony faworyt

W zmienionej formule tegorocznej Ligi Mistrzów mecze ćwierćfinałowe i półfinałowe nie będą podzielone na dwa spotkania. Oznacza to, że już dziś poznamy pierwszego półfinalistę z pary Atalanta – PSG. To wyjątkowo interesujące spotkanie, ponieważ na „galaktyczną” i od lat polującą na Puchar Europy ekipę z Francji wypuszczona zostanie rewelacja ostatnich miesięcy.

Atalanta to nie tylko trzecia drużyna ligi włoskiej, która wyprzedziła Lazio, Romę, Milan i Napoli. To także zespół, który w tegorocznej Lidze Mistrzów dostarczył kibicom wielu emocji. Gracze Giana Piero Gasperiniego z grupy awansowali pomimo trzech porażek i remisu, w ostatnim spotkaniu obijając Szachtar 3:0. W 1/8 piłkarze Atalanty widowiskowo odprawili Valencię, pokonując ją w pierwszym meczu 4:1, a w drugim 4:3.

W dwumeczu z Valencią 5 bramek zdobył Josip Ilicic, którego prawdopodobnie zabraknie w starciu z PSG. Najlepszy strzelec Atalanty ze względów osobistych poprosił o „urlop” i zamierza opuścić najważniejszy mecz w swojej karierze. Z powodów prywatnych piłkarz rozważa nawet całkowite zakończenie kariery.

PSG z Pucharem Europy? Teraz albo nigdy

Brak Ilicicia to oczywiście doskonała okazja dla PSG, które – jak co roku – mierzy w finał. Paryżanie z sezonu na sezon odbierają jednak bolesne lekcje pokory, przegrywając „wygrane” mecze, czy tracąc w rewanżach znaczną przewagę z pierwszego spotkania. Jeżeli kiedykolwiek mają więc wygrać Ligę Mistrzów, to chyba tylko w tym roku, gdy rewanżu nie będzie.

W tym roku jednak PSG wygląda rzeczywiście mocno. W grupie Francuzi ograli Real Madryt 3:0, a w 1/8 pokonali dobrze grającą Borussię Dortmund 3:2. Przez cały rok aż pięciu graczy tej drużyny miało dwucyfrową liczbę strzelonych goli. Angel di Maria zdobył ich 11, Pablo Sarabia 14, Neymar 19, Mauro Icardi 20, a Kylian Mbappe aż 30.

Tego ostatniego zabraknie jednak w starciu z Atalantą. W starciu na nieobecnych napastników mamy więc remis. 21-letni reprezentant Francji na sam koniec sezonu ligowego doznał kontuzji stawu skokowego, która wykluczyła go na dłuższy czas – z pewnością do końca tegorocznej Ligi Mistrzów.

Mimo wszystko grupa zawodników prowadzonych przez Tomasa Tuchela jest tak silna i rozbudowana, że to drużyna Niemca będzie w tym starciu będzie faworytem. Thiago Silva, Marco Verratti, Keylor Navas, Julian Draxler, Ander Herrera, Edinson Cavani czy Juan Bernat to osoby znane niemal wszystkim fanom piłki nożnej, a miejsca w składzie wcale nie będą mieć zagwarantowanego.

Atalanta – PSG. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja live

Ćwierćfinał Ligi Mistrzów między Atalantą Bergamo i Paris Saint Germain rozpocznie się w środę 12 sierpnia o godz. 21:00. Transmisja z wydarzenia będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz przez internet na platformie ipla.tv.

