Memy po meczu Manchesteru City z Olympique Lyon. Kolejna sensacja w Lidze Mistrzów

Manchester City od lat próbuje dobić się do finału prestiżowej Ligi Mistrzów, wydając na transfery miliony funtów. Kiedy w tym roku losowanie zetknęło drużynę Pepa Guardioli z zaledwie siódmą drużyną ligi francuskiej, fani „The Citizens” byli pewni, że to ich moment. Gracze z południa Francji szybko rozwiali jednak te nadzieje. 3-1 z wicemistrzem Anglii to bolesna lekcja szacunku dla przeciwnika i być może zapowiedź poważnych zmian w drużynie z Manchesteru.

Odpowiednim materiałem do memów był jednak także sam przebieg meczu. Spektakularne pudło Raheema Sterlinga i następujące po nim grymasy na twarzy Pepa Guardioli to widok, który na długo zapamiętamy po tym spotkaniu. Zwłaszcza, że po przegapieniu tej szansy, gracze Lyonu błyskawicznie podwyższyli wynik. Przegrana City oznacza też, że do półfinałów Ligi Mistrzów weszły dwie drużyny z Niemiec i dwie z Francji. Takiej sytuacji jeszcze w tym wieku nie oglądaliśmy.