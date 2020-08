Ostro rywalizowali w Ekstraklasie i Bundeslidze. Spotkają się ponownie – w półfinale Ligi Mistrzów

Na naszych oczach spełnia się marzenie fanów polskiej piłki nożnej. Dwaj zawodnicy występujący niegdyś w Ekstraklasie zmierzą się o prawo do gry w najważniejszym meczu europejskiego futbolu. Robert Lewandowski i Marcelo o finał zawalczą w ramach starcia Bayernu Monachium z Olympique Lyon. Kto by się spodziewał, obserwując zmagania tych dwóch piłkarzy przed wielu laty?

Ostre starcia na boisku

Lewandowski i Marcelo na boisku Ekstraklasy spotkali się w sezonie 2009-2010. Właściwie, to mierzyli się kilka razy: w lidze, w Pucharze Polski oraz Superpucharze Polski. W tamtym czasie zespoły Lecha i Wisły rywalizowały o miano najlepszego w kraju. Drużyna z Krakowa mistrzostwo zdobywała w 2009 roku, a z Poznania w kolejnym sezonie. Co ciekawe, obaj zawodnicy „nie pałali do siebie sympatią”, co zostało uwiecznione na zdjęciach.

Co działo się z Marcelo po opuszczeniu Ekstraklasy?

Karierę kapitana reprezentacji Polski każdy fan piłki zna chyba na pamięć, prześledźmy więc tutaj drogę jego rywala. Marcelo po opuszczeniu Wisły udał się do PSV Eindhoven, a stamtąd po trzech sezonach do Hannoveru 96, gdzie znów trafiał na Lewandowskiego i jego Borussię i Bayern. Stamtąd Brazylijczyk trafił do Besiktasu Stambuł, a skąd po dwóch mistrzostwach Turcji kupił go właśnie francuski Olympique Lyon.

Półfinał Bayern Monachium – Olympique Lyon zobaczymy już w środę 19 sierpnia o godzinie 21:00.

