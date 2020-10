Drużyna Kędziory zmierzy się z Juventusem. Mistrzowie Włoch zaczynają bój w Lidze Mistrzów

Losowanie grup Ligi Mistrzów nie było łaskawe dla Dynama Kijów. Wprawdzie wicemistrz Ukrainy zmierzy się z węgierskim Ferencvárosi, które nie powinno być trudnym rywalem, ale pozostałe starcia będą prawdziwym wyzwaniem dla zespołu Tomasza Kędziory. Juventus Turyn i FC Barcelona to zdecydowani faworyci grupy G i tylko niespodziewane potknięcia sprawią, że obie ekipy nie zameldują się w 1/8 rozgrywek. Piłka nożna jest jednak na tyle nieprzewidywalna, że przed startem zmagań nie można nikogo zdecydowanie przekreślać.

Tomasz Kędziora vs. Wojciech Szczęsny

Gracze Dynama Kijów przystąpią do wtorkowego meczu w dobrych nastrojach. Po sześciu kolejkach zajmują pierwsze miejsce w lidze ukraińskiej, a duża w tym zasługa dobrej skuteczności zespołu. 14 bramek strzelonych i tylko trzy stracone świadczą o tym, że podopieczni Mircei Lucescu przykładają się również do defensywy, co może być kluczowe w starciu ze „Starą Damą”. Duża w tym rola Tomasza Kędziory, który prawdopodobnie zagra od pierwszej minuty.

Reprezentant Polski w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” przyznał, że gra w Lidze Mistrzów jest spełnieniem jego marzeń. – Od dziecka chciałem zagrać w reprezentacji Polski i w najważniejszych klubowych rozgrywkach. Pierwszy cel udało się zrealizować już jakiś czas temu, we wtorek, jeśli wszystko dobrze pójdzie, spełni się drugie marzenie – powiedział Kędziora.

W bramce mistrzów Włoch prawdopodobnie zobaczymy Wojciecha Szczęsnego. Juventus ma wiele do udowodnienia, ponieważ po czterech spotkaniach Serie A zajmuje dopiero piąte miejsce w tabeli, tracąc do liderującego Milanu cztery punkty. W ekipie Andrei Pirlo zabraknie Cristiano Ronaldo, który wciąż zmaga się z koronawirusem. Nie wiadomo również, czy na boisku pojawi się Paulo Dybala, który ostatnie spotkanie z Crotone przesiedział na ławce rezerwowych. „Stara Dama” i tak ma jednak kim postraszyć, a obrona Dynama powinna uważać przede wszystkim na Alvaro Moratę.

Liga Mistrzów. Dynamo Kijów – Juventus Turyn. Gdzie oglądać?

Mecz Dynama Kijów z Juventusem Turyn rozpocznie się we wtorek 20 października o godz. 18:55. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Polsatu Sport Premium 1 oraz w serwisie ipla.tv.

