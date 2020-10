Hit na początek fazy grupowej LM. Chelsea podejmie Sevillę

Grupa E w tegorocznej Lidze Mistrzów powinna być względnie wyrównana. Oprócz faworyzowanych Chelsea i Chelsea o wejście do kolejnego etapu rozgrywek powalczą Krasnodar i Rennes. Ewentualne potknięcia ze słabszymi rywalami sprawią, że ekipy z Anglii i Hiszpanii będą musiały powalczyć o awans w bezpośrednich starciach. Nie ma więc mowy o graniu na remis, a wtorkowe starcie powinno stać się próbą demonstracji siły przed następnymi kolejkami.

Liga Mistrzów. Chelsea Londyn vs. Sevilla

Mecz Chelsea z Sevillą to jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań pierwszej kolejki zmagań grupowych. Przynajmniej teoretycznie, ponieważ ekipa z Londynu nie imponuje formą. Po pięciu kolejkach zajmuje dopiero ósme miejsce w Premier League, na co wpływ miały remisy z West Bromwich Albion czy Southampton. Liga Mistrzów to jednak zupełnie inna rzeczywistość, a drużyna ze Stamford Bridge postara się zaznaczyć swoją obecność w tych rozgrywkach. Ma ku temu odpowiednie argumenty, ponieważ zawodnicy tacy jak Werner, Havertz czy Pulisic przynajmniej teoretycznie powinni postraszyć defensywę każdej drużyny w Europie.

Klub ze stolicy Andaluzji również nie ma powodów do zadowolenia. Dwie wygrane, remis oraz porażka w Primera Division dają jedynie 10. miejsce w Primera Division, tuż za plecami Barcelony. Sevilla przegrała ostatni mecz z Granadą, przez co mecz z Chelsea będzie okazją do odpokutowania win i pokazania się z dobrej strony kibicom.

Liga Mistrzów. Chelsea Londyn - Sevilla. Gdzie obejrzeć?

Mecz Chelsea Londyn z Sevillą rozpocznie się we wtorek 20 października o godz. 21. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 2 oraz w serwisie ipla.tv.

Czytaj też:

Znani sportowcy z ważnym apelem do Polaków. Publikują zdjęcia