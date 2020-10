Lewandowski vs. Suarez. Dzisiaj starcie gigantów w Lidze Mistrzów

Mecz Bayernu Monachium z Atletico Madryt jest jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań zaplanowanych na środę. Obie ekipy są faworytami do wyjścia ze swojej grupy, w której grają jeszcze Lokomotiw Moskwa i RB Salzburg. Remis przy jednoczesnej wygranej którejś z teoretycznie słabszych drużyn w drugim starciu mógłby wprowadzić pewną nerwowość przed kolejnymi kolejkami, czego szkoleniowcy obu ekip z pewnością chcieliby uniknąć. Tym samym możemy spodziewać się ofensywnej gry z obu stron, a co za tym idzie – efektywnych akcji i wielu okazji strzeleckich.

Lewandowski czy Suarez?

Drużyna Roberta Lewandowskiego przystąpi od dzisiejszego starcia jako wicelider Bundesligi. Po czterech kolejkach Bayern zajmuje drugą lokatę tuż za RB Lipsk, a jedynym potknięciem była jak dotąd porażka 4:1 z Hoffenheim. Triumfator ostatniej edycji Ligi Mistrzów wygrał jednak ostatnie cztery spotkania, w każdym z nich strzelając co najmniej trzy bramki. Duża w tym zasługa Roberta Lewandowskiego, który wspierany przez zawodników takich jak Thomas Muller czy Kingsley Coman może postraszyć defensywę Atletico. Na boisku nie pojawi się za to Serge Gnabry, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem.

W nieco innych nastrojach do meczu przystąpią goście z Madrytu. Podopieczni Diego Simeone po dwóch zwycięstwach i dwóch remisach zajmują dopiero ósme miejsce w Primera Division, chociaż mają do rozegrania dwa spotkania więcej niż drużyny z „czoła” tabeli". Klub z Wanda Metropolitano ostatnie starcie ligowe z Celtą Vigo wygrał 2:0, a do siatki rywali trafiali Luis Suarez i Yannick Carrasco. Pierwszy z wymienionych po odejściu z FC Barcelony ma sporo do udowodnienia, a mecz z tak wymagającym rywalem będzie idealną okazją do pokazania, że Urugwajczyk nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Liga Mistrzów. Bayern Monachium – Atletico Madryt. Gdzie obejrzeć?

Mecz Bayernu Monachium z Atletico Madryt rozpocznie się w środę 21 października o godz. 21. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz w serwisie ipla.tv.

