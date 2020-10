Podrażniony Liverpool zatrzyma rozpędzony Ajax? Mistrz Anglii powalczy w Amsterdamie

We wtorek rozpoczęła się faza grupowa Ligi Mistrzów, a pierwsza kolejka obfituje w ciekawe spotkania. Jednym z nich będzie starcie Ajaxu Amsterdam z Liverpoolem czyli drużyn, które los skojarzały w grupie D razem z Atalantą oraz FC Midtjylland. Na stadionie w stolicy Holandii zmierzą się więc triumfator z sezonu 2018/2019 oraz ekipa, która doszła wówczas do półfinału, ulegając po emocjonującym dwumeczu Tottenhamowi.

Zadyszka Liverpoolu, rozpędzony Ajax

Podopieczni Jurgena Kloppa zakończyli ubiegły sezon triumfem w Premier League. Zespół z Anfield Road nie dał szans rywalom, dystansując drugi Manchester City o 18 punktów. Teraz zawodnicy The Reds są jednak cieniami samych siebie, o czym świadczą ostatnie wyniki. Wprawdzie obrońca tytułu zajmuje trzecie miejsce w tabeli, ale zremisował ostatnie spotkanie z Evertonem 2:2. Kolejkę wcześniej odebrał z kolei bolesną lekcję futbolu od Aston Villi, która wygrała 7:2. Mecz z Ajaxem będzie więc okazji do rehabilitacji przed kibicami i przekonania się, na ile słabe wyniki w lidze odzwierciedlają rzeczywistą formę drużyny.

Drużyna prowadzona przez Erika ten Haga przystąpi do środowego meczu jako wicelider ligi holenderskiej. Ajax ustępuje miejsca jedynie PSV, a od początku sezonu wygrał cztery spotkania na krajowym podwórku oraz odnotował jedną porażkę. W niedzielę odprawił Heerenveen wygrywając 5:1, co z pewnością dodało pewności siebie piłkarzom z Amsterdamu. Czas pokaże, czy wystarczy to na Liverpool, który choć podrażniony niepowodzeniami na Wyspach, w europejskich pucharach może wznieść się na o wiele wyższy poziom.

Liga Mistrzów. Ajax Amsterdam - FC Liverpool. Gdzie obejrzeć?

Mecz Ajaxu Amsterdam z Liverpoolem rozpocznie się o godz. 21 w środę 21 października. Spotkanie będzie transmitowane w Polsat Sport Premium 2 oraz w serwisie ipla.tv.

