Krychowiak i Rybus zatrzymają Lewandowskiego? Ich Lokomotiw podejmuje Bayern w Lidze Mistrzów

Na „polski mecz” w Lidze Mistrzów zawsze czeka się z większą ekscytacją. Kiedy szansę na występ ma aż trzech reprezentantów, jest tylko lepiej. A kiedy mówimy o gwiazdach pokroju Roberta Lewandowskiego i Grzegorza Krychowiaka, to już naprawdę nikogo chyba nie trzeba przekonywać do włączenia telewizorów. Tym bardziej, że oprócz „Krychy” ataki naszego superstrzelca będzie powstrzymywał także Maciej Rybus.

Bayern i Lokomotiw. Aktualna forma

Faworytem do zwycięstwa jest oczywiście niemiecki Bayern. Po pięciu meczach tego sezonu Bundesligi zespół Hansiego Flicka ma 4 zwycięstwa i 12 punktów. Przekonująco wygrał też pierwszy mecz przeciwko Atletico Madryt. Bawarczycy utrzymują więc dobrą formę, która pozwoliła im ostatnio wznieść upragniony Puchar Europy. Czy w tym roku powtórzą sukces? Real udowodnił, że nie jest to niemożliwe.

Lokomotiw sezon rozpoczął nieco gorzej. Po 12 meczach rosyjskiej Priemjer-Ligi ma zaledwie 6 zwycięstw, a do tego trzy remisy i trzy porażki. Zajmuje jednak czwarte miejsce ze stratą tylko sześciu punktów do lidera, co nie jest takim złym osiągnięciem. Z kolei w Lidze Mistrzów po remisie z RB Salzburg wciąż stoi na pozycji, która nie pozwala niczego wykluczyć.

Jetlag i odmienne humory reprezentantów

Czy przewagą Rosjan będzie odległość konieczna do przebycia? Ze względu na koronawirusa zawodnicy Bayernu do Moskwy przylecieli dopiero w poniedziałek wieczorem. Tego dnia trenowali jeszcze u siebie, a z lotniska udali się prosto do hotelu. Do domu wracać będą tuż po meczu, o godzinie 2 w nocy z wrotku na środę.

Jeżeli o Polakach mowa, to do tego meczu w lepszym nastroju przystąpi bez wątpienia Robert Lewandowski. Napastnik w meczu z Eintrachtem Frankfurt ustrzelił hattricka. Z kolei Grzegorz Krychowiak na starcie z mistrzem Niemiec uda się z zupełnie innym humorem. W ligowym starciu z Rotorem Wołgograd obejrzał czerwoną kartkę, a jego drużyna sensacyjnie przegrała. Rotor zajmował przed tym meczem ostatnie miejsce w tabeli.

Lokomotiw Moskwa - Bayern Monachium. Gdzie oglądać?

Mecz Lokomotiwu Moskwa z Bayernem Monachium rozpocznie się w poniedziałek 26 października o godzinie 18:55. Spotkanie transmitowane będzie na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz w internecie na Ipla.tv.

Czytaj też:

Bayern rozgromił Eintracht 5:0. Hat-trick Lewandowskiego i kolejny rekord